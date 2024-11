Prawie 2/3 polskich internautów chce przyspieszyć swój internet. Raport Nexery

Zdecydowana większość Polaków (73%) jest zadowolona z obecnej prędkości łącza. Jednak przy potencjalnej zmianie lub odnowieniu umowy, aż 62% badanych zdecydowałoby się na… jeszcze szybszy internet. Takie dane płyną z najnowszego raportu „Polacy w internecie – rozrywka, praca, codzienność”, opracowanego przez K+Research i firmę Nexera, dostawcę multi-światłowodu.

Czasy wolnego i zacinającego się internetu mijają bezpowrotnie. Według najnowszego Raportu Nexery już co trzeci polski internauta posiada łącze o prędkości co najmniej 300 Mb/s, a 600 Mb/s i więcej również nie jest rzadkością. Szybki internet staje się standardem – już 3 na 5 badanych twierdzi, że korzysta ze światłowodu. I to właśnie do tej technologii (57% głosów), a nie do 5G (40% głosów) zdaniem respondentów ma należeć przyszłość.

Uwaga operatorzy! Nadchodzą wielkie zmiany

Choć użytkownicy internetu są coraz bardziej wymagający, trudno zarzucić im, że nie potrafią docenić dotychczasowego postępu. Aż 3 na 4 badanych przez Nexerę jest zadowolonych (lub bardzo zadowolonych) z aktualnej prędkości swojego łącza.

Nigdy nie jest jednak tak dobrze, by nie mogło być lepiej, dlatego… co czwarty Polak poważnie zastanawia się nad zmianą dotychczasowego dostawcy internetu, a już co drugi rozważa przejście do konkurencji po wygaśnięciu obowiązującej umowy.

W praktyce oznacza to, że na rynku znajduje się obecnie kilka milionów osób, które w ciągu kilku, kilkunastu miesięcy mogą dokonać zmiany: operatora lub – w wersji minimum – aktualnego pakietu. Z naszego badania jasno wynika, że czynnikiem decydującym nie jest już wyłącznie cena. Równie istotna stała się szybkość oraz stabilność łącza. Operatorzy muszą więc rywalizować o klientów na kilku płaszczyznach, co dobrze wróży w kontekście dalszego, dynamicznego rozwoju rynku

– podkreśla Piotr Wieczorkiewicz, członek zarządu ds. operacyjnych w Nexerze.

Pralka, lodówka i odkurzacz też potrzebują szybkiego łącza

Polacy oczekują szybkiego i pewnego łącza, przede wszystkim dlatego, że w sieci spędzają znaczną część dnia – średnio od 3 do 8 godzin. Co więcej, 90% badanych uważa się za częstych użytkowników (heavy userów). Czynnikiem napędzającym czas spędzany w internecie jest również fakt, że z roku na rok w naszych domach znajduje się coraz więcej urządzeń z dostępem do wirtualnego świata.

Stabilny dostęp do szybkiego internetu jest coraz bardziej istotny także ze względu na rosnącą popularność nowych technologii w pozostałych urządzeniach gospodarstwa domowego, zwłaszcza w kontekście wzrastającej popularności technologii Internet of Things (IoT). Wyłączając komórkę i komputer/laptop – gdzie internet jest absolutnym standardem – najczęściej wymienianym urządzeniem RTV/AGD z dostępem do sieci okazał się telewizor (51% głosów). Relatywnie popularne są także smart pralki (16%), lodówki (13%) oraz odkurzacze (11%).

Pięć, sześć lub nawet więcej urządzeń z dostępem do sieci w przeciętnym domu nie robi już na nikim dużego wrażenia. Zdalne zarządzanie domowymi systemami, które jeszcze kilka lat temu zarezerwowane było głównie dla zamożnych ludzi, stało się normą. Jest ono bardziej dostępne, niezwykle wygodne, nie kosztuje majątku, a jednocześnie stwarza ogromne możliwości. Wszystko to konsumuje jednak wydajność naszego internetu, dlatego w inteligentnych domach łącze powinno być dobierane w taki sposób, by podołać temu multi-zadaniu

– tłumaczy Paweł Biarda, członek zarządu ds. komercyjnych w Nexerze.

Sztuczna inteligencja polaryzuje internautów

Najnowszy Raport Nexery wskazuje również na bardzo zróżnicowane postrzeganie wpływu sztucznej inteligencji na nasze życie. Połowa respondentów uczestniczących w badaniu zauważa podczas codziennego przeglądania internetu rozwiązania wspierane sztuczną inteligencją. 40% jest przy tym zdania, że AI pomaga im w wykonywaniu rutynowych czynności, zaś co czwarty internauta twierdzi, że regularnie korzysta ze specjalistycznych programów opartych o AI, takich jak Midjourney czy ChatGPT.

Biorąc pod uwagę wszechobecność sztucznej inteligencji w naszym życiu, dane te mogą zaskakiwać. Warto jednak pamiętać, że próba naszego badania była bardzo różnorodna. Zwłaszcza seniorzy i osoby rzadziej spędzające czas przed komputerem, wciąż nie są w pełni świadomi wpływu znaczenia czy w ogóle jakiejkolwiek potrzeby korzystania ze sztucznej inteligencji. Co więcej, wśród sporego odsetka badanych AI wciąż budzi silne obawy. To nie lada wyzwanie dla producentów sprzętu i oprogramowania, którzy oprócz marketingu muszą kłaść silny nacisk na edukację

– mówi Piotr Wieczorkiewicz.

46% respondentów jako główną obawę wynikającą z rozwoju tej technologii wskazało cyberzagrożenia. Na kolejnych miejscach z niemal identycznym wynikiem znalazły się: naruszenie prywatności, utrata kontroli nad urządzeniami, deepfake, utrata stanowisk pracy na rzecz AI. Tylko 15% badanych stwierdziło, że ze strony sztucznej inteligencji nie obawia się niczego.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie www.regionynexery.pl.

Artykuł zamieszczony na zlecenie firmy Nexera.

