Nie czekaj na Black Friday! Media Expert już teraz odpalił petardę

Media Expert odpalił promocje z okazji Black Weeks, nie musisz czekać do Black Friday. Codziennie możesz zgarnąć nowe produkty w świetnych cenach.

Mamy listopad, czyli zbliża się sezon prezentów oraz największe święto każdego, kto planuje większe zakupy: Black Friday. O tym wie każde dziecko. Ale nie wszyscy wiedzą, że żeby dorwać świetną okazję, wcale nie trzeba czekać do końca miesiąca. Zamiast tego wystarczy zajrzeć na stronę Media Expert, gdzie promocje wystartowały już teraz.

Lista produktów przecenionych w ramach oferty Black Weeks jest długa. Ba, łatwiej chyba napisać, czego promocja nie obejmuje. Do zgarnięcia są m.in. telewizory, smartfony czy smartwatche. Znajdziemy też sporo atrakcyjnych propozycji na zakup sprzętu AGD. Bieżące przeceny znajdziecie TUTAJ. Warto na stronę wyprzedaży zaglądać co tydzień, ponieważ cały czas pojawiają się nowe zniżki.

Co więcej, na samych przecenach się nie kończy. Wiele spośród promocyjnych produktów dodatkowo możemy kupić w ramach rat 0 procent. Zakup np. telewizora rozbijemy nawet na 30 rat, które zaczniemy spłacać dopiero w 2025 roku.

Czy warto z oferty Media Expert skorzystać? I to jeszcze jak! Na potwierdzenie tych słów postanowiliśmy wybrać kilka szczególnie atrakcyjnych naszym zdaniem propozycji.

Google Pixel 8a



Google Pixel 8a to jeden z naszych ulubionych smartfonów w swojej kategorii cenowej. Telefon wyposażono w doskonały wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1” i rozdzielczości 1080 x 2400, wydajny procesor Google Tensor G3 (ten sam, który znajdziemy we flagowym Pixelu 8 Pro) oraz bardzo dobry aparat o rozdzielczości 64 Mpix. Przede wszystkim jednak telefon kusi „czystym” Androidem oraz obietnicą długiego wsparcia i szybkich aktualizacji. No i jak na dzisiejsze standardy jest naprawdę kompaktowy.

W promocji Media Expert smartfona Google Pixel 8a zgarniemy już za 1849 zł. Promocja trwa do 3 grudnia 2024 i obejmuje wariant ze 128 GB pamięci wewnętrznej. Wystarczy wpisać kod BW1810-031224.



MSI MAG 271QPX



Z MSI MAG 271QPX mam pewien problem. Polega on na tym, że strasznie ciężko bez sięgania po słowa powszechnie uznawane za niekulturalne wyrazić, jak bardzo ten sprzęt jest zaje… ekhm, fajny. To monitor gamingowy na wypasie. Mamy tu do czynienia z ekranem o przekątnej 27” o rozdzielczości 2560 x 1440 z odświeżaniem aż 240 Hz. Do tego matryca QD-OLED. Co to oznacza? Ot, chociażby perfekcyjne odwzorowanie kolorów, doskonałą czerń i praktycznie zerowe opóźnienia. Powodzenia w szukaniu monitora z lepszą jakością obrazu.

A warto zauważyć, że MSI MAG 271QPX to doskonała propozycja nie tylko dla graczy. Docenią go także fotografowie oraz osoby dużo pracujące z grafiką. A wszystko to za 2399 zł.. Za te pieniądze żal nie brać! Tylko trzeba się pospieszyć – produkt dostępny jest w promocji tylko do 7 listopada 2024. Wystarczy użyć kodu BW0111-071124.



LENOVO Legion Slim 5 16IRH8



Kolejną propozycją dla graczy jest laptop Lenovo Legion Slim 5 16IRH8. To świetnie wyposażony komputer z procesorem Intel Core i5-13500H oraz układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4060. Bez problemu odpalimy na nim większość najnowszych gier, a popularne tytuły sieciowe będą wyglądały obłędnie na tutejszym ekranie o rozdzielczości 2560 x 1600 i odświeżaniu 240 Hz. To doskonała propozycja dla wymagających użytkowników.

Laptopa Lenovo Legion Slim 5 16IRH8 w ramach Black Weeks w Media Expert kupimy za 5499 zł. Oferta dostępna jest do 7 listopada 2024 roku. Wystarczy wpisać kod BW0111-071124.



Epson EcoTank L3210



Powiem tak: drukarki może nie są „seksi”, ale w domu taki sprzęt mieć po prostu warto. Dlatego zdecydowanie zachęcamy, by rzucić okiem na Epson EcoTank L3210. To proste urządzenie wielofunkcyjne z wbudowanym skanerem, które zrobi robotę, niezależnie od tego, czy do wydrukowania mamy pakiet ważnych dokumentów, czy zaproszenia na urodziny naszego dziecka. Co więcej, decydując nie jesteśmy skazani na kupowanie drogich kartridży. Zamiast tego urządzenie wyposażono we wbudowany zbiornik, do którego ręcznie będziemy dolewali tuszu. Rozwiązanie praktyczne i ekonomiczne.

Drukarkę Epson EcoTank L3210 kupimy już za 529 zł. Promocyjna cena obowiązuje do 7 listopada 2024. Wystarczy użyć kodu BW0111-071124.



Creative Zen Air



Creative Zen Air to niedrogie słuchawki bezprzewodowe wyposażone w system aktywnej redukcji szumów (ANC). Tylko tyle i aż tyle. Jeśli potrzebujecie sprzętu audio do słuchania muzyki podczas codziennych spacerów albo od czasu do czasu chcecie puścić sobie ulubiony podcast, z pewnością zdadzą egzamin.

Zresztą za 99 zł naprawdę trudno tutaj na cokolwiek narzekać. Trzeba się jednak spieszyć – specjalna cena na Creative Zen Air obowiązuje tylko do 7 listopada 2024. Wystarczy wpisać kod BW0111-071124.

Opisane wyżej okazje to tylko namiastka tego, co czeka na Was w ramach promocji Black Weeks w Media Expert. Koniecznie zajrzyjcie na stronę sklepu, gdzie znajdziecie jeszcze więcej produktów w świetnych cenach. Z pewnością znajdziecie coś dla siebie!

Artykuł sponsorowany na zlecenie firmy Media Expert.

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Anna Rymsza), mat. promocyjne, Shutterstock