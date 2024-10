Laptopy GeForce RTX 40: moc, która wyznacza nowe standardy gamingu

Laptopy wyposażone w układy NVIDIA GeForce RTX serii 40 to konstrukcje, w których najnowsze technologie z dziedziny sztucznej inteligencji zostały zamknięte po to, aby dostarczyć Ci jak najwyższą wydajność – zarówno w grach, jak i zaawansowanych projektach kreatywnych. Pierwsze skrzypce grają oczywiście potężne karty graficzne, które zmieniają sposób, w jaki podchodzimy do grania i tworzenia.

Rewolucyjna architektura NVIDIA Ada Lovelace

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 40 bazują na architekturze Ada Lovelace, która jest krokiem milowym w świecie technologii graficznych. Nowe multiprocesory strumieniowe zapewniają wydajność, która sprosta wymogom najnowszych gier, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej.

To jak zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko. Z jednej strony bowiem gracze mogą cieszyć się płynniejszą niż dotychczas rozgrywką, z drugiej zaś – układ chłodzenia nie musi pracować na pełnych obrotach. Skutek? Mniejszy hałas, mniejsza temperatura komponentów i poprawa ogólnego komfortu użytkowania laptopa.

DLSS 3 – więcej klatek bez zwiększania obciążenia GPU

Ulepszona wydajność w grach jest możliwa m.in. dzięki DLSS 3. Technologia ta, bazując na sztucznej inteligencji, znacząco zwiększa liczbę klatek na sekundę w grach.

Jak to działa?

W największym uproszczeniu: zamiast tradycyjnego renderowania każdej klatki DLSS 3 wykorzystuje SI do generowania dodatkowych klatek na podstawie już istniejących – płynność animacji się zwiększa, a układ graficzny nie jest dodatkowo obciążany.

Jak to możliwe? Tak, że z włączonym DLSS 3 nie ma potrzeby renderowania w sposób „tradycyjny” tylu klatek, co z wyłączonym. DLSS 3 bowiem, za sprawą funkcji Super Resolution, renderuje grę w niższej rozdzielczości, a następnie, z pomocą AI, skaluje obraz do wyższej. W efekcie możemy się cieszyć wysokim poziomem szczegółowości i jakości obrazu, przy jednoczesnej oszczędności mocy obliczeniowej GPU.

Ulepszony ray tracing

W układach GeForce RTX serii 40 zastosowano ulepszony ray tracing, który znacznie zwiększa realizm i jakość grafiki w grach. Nowa technologia, nazwana Ray Reconstruction i zintegrowana z NVIDIA DLSS 3.5, wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia bardziej szczegółowych obrazów.

Przekłada się to, rzecz jasna, na jeszcze lepsze odwzorowanie świateł, cieni i odbić, co szczególnie dobrze widać w grach z pełnym wsparciem RT, takich jak „Alan Wake 2” czy „Cyberpunk 2077” z dodatkiem „Widmo Wolności”.

Ray Reconstruction zastępuje tradycyjne, ręcznie dostrajane denoisery, które zazwyczaj miały problemy z dokładnym odszumianiem obrazu i mogły powodować „ghosting” lub brak spójności oświetlenia. Dzięki Ray Reconstruction efekty świetlne są bardziej harmonijne, a graficzne detale — szczególnie w dynamicznych scenach — zachowują większą precyzję.

Laptopy z układami NVIDIA RTX serii 40, w zestawieniu z poprzednimi kartami graficznymi, oferują do dwóch razy lepszą wydajność ray tracingu. Jest to możliwe dzięki trzeciej generacji rdzeni RT, pozwalającym na wprowadzenie pełnego ray tracingu (zwanego też path tracingiem). Pozwala to symulować światło w całej scenie, co dotąd było możliwe głównie w filmach i projektowaniu graficznym.

Ponadto – dzięki nowym rdzeniom Tensor, a tym samym też ulepszonej sztucznej inteligencji – ray tracing jest teraz odczuwalnie szybszy.

Gaming to także streaming. Tu też laptopy z układami RTX serii 40 radzą sobie świetnie

Kluczową rolę w tym aspekcie odgrywa oprogramowanie NVIDIA Broadcast. Z jej pomocą dźwięk Twoich streamów będzie czystszy, a obraz wyraźniejszy, co ma niebagatelne znaczenie podczas transmitowania rozgrywki na platformach pokroju YouTube’a czy Twitcha.

NVIDIA Broadcast pozwala na automatyczne wyciszanie hałasów tła, takie jak klikanie klawiszy, oraz na dostosowanie obrazu do swoich potrzeb, co sprawia, że przygoda ze streamingiem jest teraz nie tylko bardziej profesjonalna, ale także łatwiejsza.

Wsparcie sztucznej inteligencji umożliwia również wirtualne tła bez konieczności korzystania z green screena, co szczególnie docenią streamerzy nieposiadający zaawansowanego sprzętu do nagrywania.

Laptopy z układami RTX serii 40 to naprawdę użyteczne narzędzia do prowadzenia płynnych, jakościowych (i przystępnych od strony technologii) streamów gier bez opóźnień i zakłóceń.

Gaming na najwyższym poziomie z laptopami wyposażonymi w układy GeForce RTX serii 40

Laptopy z układami GeForce RTX serii 40 powstały, aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających graczy. Nie wierzysz? Sprawdź koniecznie, co kryje się za tym odnośnikiem

Karty graficzne RTX 40, oparte na architekturze Ada Lovelace, zapewniają znakomitą płynność rozgrywki, dzięki czemu możemy cieszyć się m.in. większą liczbą klatek na sekundę czy ulepszonym ray tracingiem w czasie rzeczywistym. Na które modele laptopów warto zwrócić uwagę?

Lenovo LOQ-15

Przystępny cenowo laptop, co czyni go świetnym wyborem dla początkujących graczy. Wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 procesor Intel Core i5-12450HX, zapewnia płynną rozgrywkę w rozdzielczości Full HD przy częstotliwości odświeżania 144 Hz.

To idealna opcja dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z gamingiem na PC bez nadmiernych kosztów, ale z solidną wydajnością i wszystkimi najważniejszymi funkcjami niezbędnymi do cieszenia się z ulubionych tytułów.

ASUS TUF Gaming F15

Kolejna ciekawa propozycja dla graczy poszukujących wydajności i niezawodności w przystępnej cenie. Z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 oraz procesorem Intel Core i7-13620H ten laptop gwarantuje płynną rozgrywkę w rozdzielczości Full HD przy odświeżaniu 144 Hz. 32 GB RAM-u DDR5 pozwala na komfortową pracę wielozadaniową, więc granie i streamowanie jednocześnie nie powinno stanowić problemu. ASUS TUF Gaming F15 to solidna i przystępna cenowo opcja, idealna do intensywnego gamingu.

Acer Nitro 17

Gamingowy laptop, który stawia na rozmiar i moc, oferując dużą przestrzeń do wyświetlania i zaawansowaną wydajność. Z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 i procesorem AMD Ryzen 7 8845HS Nitro 17 jest gotowy sprostać każdemu wyzwaniu w gamingu. Wyświetlacz QHD o przekątnej 17,3 cala i odświeżaniu 165 Hz gwarantuje niesamowitą jakość obrazu, dzięki czemu każda sesja gier jest wyjątkowo płynna i immersyjna.

64 GB pamięci RAM DDR5 sprawia, że wielozadaniowość jest bezproblemowa, a szybki dysk SSD 2 TB oferuje mnóstwo miejsca na gry i pliki. Zaawansowane chłodzenie, z podwójnymi wentylatorami i pastą termoprzewodzącą z ciekłego metalu, pozwala utrzymać odpowiednie temperatury nawet podczas intensywnych sesji.

Gigabyte AORUS 17X

Potężna maszyna stworzona z myślą o tych, którzy nie akceptują żadnych kompromisów w gamingu. Wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 oraz procesor Intel Core i9-13980HX laptop ten pozwala na płynne korzystanie z najbardziej wymagających gier przy częstotliwości odświeżania 240 Hz na 17-calowym ekranie WQHD.

Dwukanałowy system chłodzenia WINDFORCE Infinity z komorą parową gwarantuje stabilność działania nawet podczas intensywnych sesji. Z kolei 32 GB pamięci RAM DDR5 i 2 TB pamięci SSD zapewniają przestrzeń i szybkość, której potrzebujesz do przechowywania dużych plików i bezproblemowej pracy.

Dell Alienware x16 R2

Dell Alienware x16 R2 to pierwsza liga wśród gamingowych laptopów, sprzęt zaprojektowany dla graczy oczekujących najwyższej wydajności i wyjątkowych technologii. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4080 w parze z procesorem Intel Core Ultra 9 185H dostarczają niesamowitej płynności i szybkości nawet w najbardziej wymagających tytułach. 16-calowy ekran WQXGA z częstotliwością odświeżania 240 Hz zapewnia realistyczne i dynamiczne wrażenia wizualne.

Technologia chłodzenia Alienware Cryo-tech™ dba o stabilne temperatury podczas długich sesji, co jest kluczowe w kontekście zachowania pełnej wydajności sprzętu. Oświetlenie AlienFX dodaje unikalnego charakteru, a dźwięk Dolby Atmos® pomaga zanurzyć się w rozgrywce jak nigdy wcześniej.

Razer Blade 15

Bardzo ciekawy laptop dla graczy, którzy szukają idealnego połączenia mocy i mobilności. Dzięki karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 oraz procesorowi Intel Core i7-13800H ten laptop zapewnia płynność rozgrywki nawet w najbardziej wymagających tytułach. Ekran o odświeżaniu 240 Hz gwarantuje szybki i wyraźny obraz, a zaawansowany system chłodzenia utrzymuje optymalne temperatury, nawet podczas długich sesji.

Blade 15 jest kompaktowy, lekki, a przy tym nie traci nic ze swojej wydajności – to doskonały wybór do gamingu zarówno w domu, jak i w podróży.

