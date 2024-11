Tej branży inflacja nie dotyka. Świetne dyski SSD kupisz za grosze

Black Friday to świetna okazja, aby usprawnić swój komputer. Nie trzeba przy tym wydawać dużej kwoty. Nowy, szybszy dysk SSD będzie świetnym ulepszeniem, które może znacząco poprawić szybkość PC-ta. Warto postawić na modele marki KIOXIA.

Nikt chyba dzisiaj nie ma wątpliwości, że w przypadku komputerów zarówno stacjonarnych, jak i przenośnych jedynym słusznym wyborem są aktualnie dyski SSD. Są one nie tylko mniejsze od nośników talerzowych, ale przede wszystkim nieporównywalnie szybsze. Dzięki temu cały komputer działa dużo sprawniej, a ładowanie gier trwa dosłownie chwilę. Zresztą aktualnie dysk SSD to w przypadku wielu nowych produkcji element niemal obowiązkowy, ponieważ pojawia się w oficjalnych wymaganiach sprzętowych gier.

Black Friday to dobra okazja, aby w taki nośnik się wyposażyć. Nawet jeśli jednym już dysponujecie, to biorąc pod uwagę rozmiar dzisiejszych gier, miejsca na dysku nigdy za wiele. Przyjrzyjmy się, co dokładnie w tej materii oferuje firma KIOXIA, która jest jednym z rynkowych liderów.

Pamięci BiCS Flash

Możecie o tym nie wiedzieć, ale to właśnie KIOXIA (znana wtedy jako Toshiba Memory) jako pierwsza na świecie opracowała pamięci NAND Flash. Stało się to w 1987 roku. Od tamtego czasu zostały one znacząco usprawnione, ale to właśnie wtedy zaczął się przełom pod nazwą „pamięci półprzewodnikowe”.

Do kolejnego przełomu doszło w 2015 roku, kiedy to KIOXIA opracowała nowe moduły 3D BiCS Flash. Ich najnowsza ósma już generacja składa się aż z 218 warstw i wykorzystuje technologię łączenia płytek CBA (CMOS directly Bonded to Array). Dzięki temu osiągają one wysoką wydajność, gęstość, ale też opłacalność, co jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach. Kości są wykorzystywane dzisiaj we wszystkich modelach tej firmy.

EXCERIA PRO, czyli dla najbardziej wymagających

Najlepszym wyborem wśród dysków marki KIOXIA będzie seria EXCERIA PRO. To modele stworzone z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Dlatego też korzystają z interfejsu PCIe Gen4x4 oraz technologii NVMe 1.4. Dzięki temu osiągają prędkości aż do 7300 MB/s przy odczytywaniu danych i 6400 MB/s w trakcie zapisywania plików. Przekłada się to na niezwykle szybką pracę.

Poza tym dyski KIOXIA EXCERIA PRO oferują MTTF (Mean Time To Failure) na poziomie aż 1,5 mln godzin, żywotność 400 lub 800 TB, a także losowy odczyt 1 000 000 IOPS oraz losowy zapis 1 100 000 IOPS (w przypadku modelu o pojemności 1 TB). Dyski dostępne są w dwóch pojemnościach: 1 i 2 TB. Doskonale sprawdzą się zarówno w komputerach stacjonarnych, jak i kompatybilnych laptopach. Warto zainstalować na nich przede wszystkim system operacyjny, a w dalszej kolejności najważniejsze gry i programy, dzięki czemu będą działać i ładować się dużo szybciej.



EXCERIA PLUS G3, czyli coś dla każdego

Kolejna seria dysków marki KIOXIA to EXCERIA PLUS G3. Można je określić mianem nośników dla każdego. Zostały opracowane z myślą o mainstreamie, czyli z jednej strony mają charakteryzować się dobrymi osiągami, a z drugiej nie odstraszać zbyt wysoką ceną. Stosunek jakości czy też wydajności do ceny jest w tym przypadku kluczowym parametrem.

EXCERIA PLUS G3 to również szybkie dyski SSD NVMe, które korzystają z interfejsu PCIe Gen4x4. Modele te dostępne są w dwóch pojemnością: 1 oraz 2 TB. Prędkości, chociaż mniejsze niż w serii PRO, nadal imponują. Wynoszą odpowiednio 5000 MB/s dla odczytu danych i 3900 MB/s dla zapisu. Dla zwykłego użytkownika są to w pełni wystarczające wartości. W ich przypadku MTTF także wynosi 1,5 mln godzin, a do tego dochodzi żywotność 600 TB dla mniejszego modelu i 1200 TB dla pojemniejszego wariantu. Będzie to dobry wybór dla każdego, kto planuje wymienić swój starszy dysk SSD na coś nowszego i szybszego. Świetnie sprawdzą się też do gier i wymagających programów.



EXCERIA G2, czyli tanio a dobrze

A co gdy budżet nadal nie pozwala na zakup jednego z wyżej wymienionych dysków lub komputer nie obsługuje interfejsu PCIe 4.0? W takim wypadku firma KIOXIA ma w swojej ofercie modele EXCERIA G2. To konstrukcje budżetowe, które sprawdzą się, gdy ktoś przesiada się z dysku HDD lub ma trochę starszy komputer, który współpracuje tylko z trochę wolniejszymi nośnikami PCIe 3.0.

W tym przypadku konsumenci mogą liczyć na wciąż bardzo dobre prędkości na poziomie 2100 MB/s (odczyt) i 1700 MB/s (zapis). To nadal nośniki nieporównywalnie szybsze od swoich talerzowych odpowiedników, więc przesiadka będzie od razu odczuwalna. Dyski EXCERIA G2 charakteryzują się dobrą żywotnością do 800 TB (model 2 TB), czy też parametrem MTTF wynoszącym 1,5 mln godzin. Maksymalna losowa szybkość zapisu to z kolei 400 000 IOPS. To propozycja zdecydowanie tańsza, ale wciąż bardzo dobra w swojej kategorii.



EXCERIA SATA

Oczywiście nie można też zapominać o dyskach SSD w wersji SATA. To wciąż doskonały wybór dla każdego, kto szuka w miarę szybkiego, ale jednocześnie taniego i pojemnego nośnika. Sam z takiego korzystam w swoim komputerze, gdzie służy mi głównie za magazyn dla plików, np. zdjęć i dokumentów. Natomiast system operacyjny, gry i programy instaluję na szybszym dysku NVMe.

EXCERIA SATA to modele dostępne w pojemnościach 240, 480 i 960 GB. Ceny dysków SSD w ostatnich latach spadły do bardzo niskich poziomów, więc nawet najdroższe modele NVMe nie są już tak dużym wydatkiem. Jednak zakup nośnika SATA to jeszcze mniejsze obciążenie dla portfela. To główna zaleta tej serii. W nich użytkownicy mogą liczyć na prędkości rzędu 555 i 540 MB/s oraz żywotność od 60 do 240 TB. Jak już wspominałem, będą one doskonałe w formie nośników do kopii zapasowych lub trzymania plików.



Z okazji Black Friday wybrane dyski KIOXIA znajdziecie w polskich sklepach w obniżonych cenach, więc to doskonała okazja, aby dołożyć taki nośnik do swojego desktopa lub laptopa.

Tekst sponsorowany na zlecenie firmy KIOXIA.

