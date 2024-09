Tanio i dobrze. Epson EcoTank L3280, czyli doskonała drukarka dla dusigroszy

Epson EcoTank L3280 to sposób na tanie drukowanie bez kompromisów. Drukarka i skaner aż się proszą, by wykorzystać je kreatywnie i nauczyć się czegoś nowego przy okazji.

Epson EcoTank L3280 to urządzenie „trzy w jednym” – pozwalające drukować, skanować i kopiować. Sprzęt zaskoczył mnie estetyką. Jest bardzo ładnie wykończony, zwłaszcza panel z ekranem i przyciskami. Przyciski są fizyczne, co jest moim zdaniem dobrym wyborem – są szalenie wygodne, a i tak większość czynności związanych ze skanowaniem i drukowaniem robię z komputera lub smartfonu. Po złożeniu podajnika na papier i tacki na wydruki zaskakująco dobrze prezentuje się na półce. Jego wymiary w tej pozycji to 375‎ x 347 × 179 mm.

Ważnym elementem jest ekran LCD, na którym wyświetlane są wszystkie informacje o stanie drukarki. Jego przekątna wynosi 3,7 cm. Można z niego dowiedzieć się, jaki jest stan atramentów, sieci, a także obsłużyć urządzenie – na przykład, by szybko skopiować dokument.

EcoTank, czyli tanie drukowanie

W zestawie z drukarką otrzymałam od razu tusze, ale nie były to mikre kartridże na start, ale cztery pokaźne butelki (każda po 65 ml). Przed pierwszym drukowaniem trzeba ich zawartość przelać do odpowiednich pojemników w samej drukarce, czyli po prostu obrócić i nadziać na zawory. Nie da się pomylić dzięki kształtom szyjek butelek.

To rozwiązanie jest nie tylko nieco bardziej ekologiczne (sam plastik, żadnej elektroniki) i transparentne (od razu widać, ile tuszu znajduje się w pojemniku i ile zostało w drukarce) dla użytkownika. Jest też znacznie tańsze od tradycyjnych kartridży. Można zaoszczędzić nawet 90 proc. Przy tym drukarki Epson EcoTank to prawdopodobnie najbardziej ekonomiczne urządzenia obecnie na rynku. W przypadku modelu Epson Ecotank L3280 komplet tuszów wystarczy nawet na 8100 stron czarno-białych lub do 6500 stron kolorowych.

Przeliczmy to teraz na złotówki. Jedna butelka, na przykład czarny tusz Epson 103, kosztuje około 35 złotych. Za jeden grosz można wydrukować więcej niż dwie strony! Pakiet tuszów złożony z czarnego i trzech kolorowych kosztuje około 120 złotych, co daje koszt druku około 1,8 grosza za stronę w kolorze. Warto wiedzieć także o niskim poborze prądu w czasie drukowania. Nie ma tu elementów grzewczych (drukarka wykorzystuje autorski system piezoelektryczny Micro Piezo), dzięki czemu w czasie drukowania pobiera zaledwie około 5 W. Najbardziej kosztowne energetycznie jest skanowanie – 12-13 W.

Tempo drukowania to do 15 stron na minutę w kolorze i do 33 czarno-białych, na zdjęcie 10 × 15 cm bez ramek potrzeba nieco ponad minutę. Brakuje niestety możliwości drukowania dwustronnego bez ręcznego obracania stron, ale mimo tego dałam radę przygotować grę karcianą typu print-and-play. Drukarka może pracować z papierem o gramaturze od 64 do 300 g/m2, w tym z kopertami, naklejkami, papierem magnetycznym, fotograficznym i ciągłym. Podoba mi się to, że po każdym działaniu w okolicy podajnika drukarka wybudza ekran i pyta, czy zmienić typ papieru.

Jakość druku zaskakuje

Jakość druku jest bardzo dobra. Oczywiście drukowałam teksty i skorzystałam z okazji, by wydrukować kolorowy podręcznik do nauki języka (65 stron za 1,46 zł). Sięgnęłam po nieco zdjęć, plakatów i dzieł sztuki, które następnie wylądowały w ramkach i na ścianach. Są jak z drukarni. Miło zaskoczyła mnie też jakość druku obrazów na zwykłym papierze. Przyzwyczaiłam się do tego, że „plujką” na standardowym papierze nie ma co drukować materiałów graficznych, a tu proszę – nie dość, że papier nie został pomarszczony, to jeszcze kolory wyglądają doskonale. To samo dotyczy papieru do origami, który następnie sobie przycięłam.

Drukowałam też naklejki, naprasowanki i magnesy na specjalnych arkuszach. Jakość tych gadżetów jest lepsza niż otrzymanych przeze mnie na wielu imprezach. Zrobiłam między innymi magnesy dla znajomych z ich ulubionymi memami – wyszły fenomenalnie. Ubrania ozdobione obrazkami przeniesionymi z użyciem żelazka prezentują się jak ze sklepu. Myślę, że nie mogłam wymarzyć sobie lepszej zabawy.

Właściwie wszystko drukowałam bez kabla, korzystając z Wi-Fi (z komputera), obsługi AirPrint (z iPada) oraz Wi-Fi Direct z telefonu z Androidem. Można też skorzystać z USB. Do zarządzania drukarką z urządzeń mobilnych i drukowania gotowych plików przygotowana została aplikacja Epson Smart Panel. Warto też zajrzeć do Epson Creative Print, gdzie można znaleźć ozdobne desenie i szablony na różne okazje.

Dlaczego Epson EcoTank L3280 pomoże w nauce?

Drukarka i skaner to nieoceniona pomoc w nauce z wielu powodów. Często znacznie lepiej przyswajamy materiał oglądany na papierze, a nie na ekranie komputera czy smartfonu. Zupełnie inaczej przebiega nauka, jeśli zaangażowane zostaną też ręce – do pisania, zakreślania i uzupełniania ćwiczeń na papierze. Nawet tak prozaiczne czynności, jak pisanie po marginesach mogą pomóc. Ponadto takie urządzenie daje możliwość cyfryzowania notatek i kopiowania niezbędnych fragmentów książek.

To jednak tylko część zastosowań. Dzięki niskim kosztom druku Epson EcoTank L3280 jest też świetnym kompanem w zadaniach kreatywnych. Można przygotować w aplikacji graficznej lub apce mobilnej Epson Creative Print między innymi kreatywne pudełka, papier do origami, fragmenty obrazów do kolaży i decoupage i tym podobne.

To jednak dopiero początek możliwości, bo przecież nie trzeba drukować na „zwykłym” papierze. Epson zapewnia możliwość nanoszenia wzorów także na papier magnetyczny, na którym można robić ozdoby na lodówkę i meble, na papier z klejem i folię transferową, którą można przenieść na tkaninę z pomocą żelazka.

Kogo nie kusiło, by zeskanować swoją dłoń? Skaner to kolejne narzędzie w tworzeniu unikatowych prac. Na szybie można umieścić niemal wszystko, co jej nie uszkodzi – nie tylko zeszyty i paragony. To otwiera drogę do zupełnie nowego wymiaru kreatywnych zabaw z obrazem.

Dzięki dużemu pojemnikowi na tusze i niskim kosztom druku można do woli eksperymentować z analogowym medium. Nie ma przy tym obaw, że tusz skończy się, gdy będzie naprawdę potrzebny. Jest go mnóstwo.

Odzyskaj 150 złotych po zakupie

Cena urządzenia wielofunkcyjnego Epson Ecotank L3280 to obecnie około tysiąca złotych. Przy jego jakości, uniwersalności i potencjalnej długowieczności zapowiada się na dobrą inwestycję do domu, klasy albo nawet małego biura.

Epson przygotował promocję cashback dla kupujących drukarki z serii EcoTank, w tym opisane tu, praktyczne i bardzo ładne urządzenie EcoTank L3280. Jeśli kupisz jedno z urządzeń wielofunkcyjnych EcoTank jeszcze przed końcem 2024 roku, możesz liczyć na zwrot nawet 300 złotych. W przypadku zakupu modelu Epson EcoTank L3280 zwrot wynosi 150 złotych.

By otrzymać zwrot, wystarczy, że zarejestrujesz swój nowy sprzęt na stronie producenta i podasz niezbędne dane.

Ponadto Epson za darmo przedłuży gwarancję na urządzenie wielofunkcyjne na 3 lata.

Zalety:

elegancki design,

czytelny ekran LCD,

świetna jakość druku,

w zestawie atramenty na trzy lata,

niskie koszty druku i utrzymania (oszczędność nawet do 90 proc. w porównaniu do kartridży),

obsługa wielu typów połączeń bezprzewodowych i wielu typów papieru,

korzystna cena i promocja cashback – zwrot do 300 złotych zależnie od modelu Ecotank,

możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji na 3 lata.

Wady:

odsłonięty podajnik z tyłu powiększa potrzebną przestrzeń,

brak automatycznego druku dwustronnego.

Artykuł powstał na zlecenie firmy Epson.

