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Globalna awaria X, ale część użytkowników nie widzi problemu

Właśnie trwa globalna awaria X. Popularny serwis do dzielenia się swoimi przemyśleniami teoretycznie działa, ale nie ładuje postów.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:23
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Globalna awaria X, ale część użytkowników nie widzi problemu
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Problem jest na tyle poważny, że w dosłownie kilkanaście minut od jego wystąpienia zgłoszono ponad 2000 awarii w Polsce, oraz ponad 30 000 w USA, co widać w serwisie Downdetector:

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Globalna awaria X, ale część użytkowników nie widzi problemu
Kuchenka Ugotuj coś, a X w końcu wróci

Awaria X

Awaria polega na tym, że strona teoretycznie się uruchamia poprawnie, jednak posty się już nie chcą ładować. Co ciekawe, niektórzy twierdzą, że nie widza problemu. Jeśli dowiemy się czegoś więcej w tej sprawie, to tekst ten zostanie zaktualizowany o nowe szczegóły.

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Aktualizacja:

X zdaje się powoli wracać do życia. Wciąż jednak są osoby, które zgłaszają problemy z działaniem serwisu, a same posty ładują się nieco dłużej, niż zwykle.

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telepolis
awaria X Awaria X
Źródła zdjęć: Algi Febri Sugita / Shutterstock.com, Downdetector
Źródła tekstu: Downdetector, Własne