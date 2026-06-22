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Globalna awaria X, ale część użytkowników nie widzi problemu
Właśnie trwa globalna awaria X. Popularny serwis do dzielenia się swoimi przemyśleniami teoretycznie działa, ale nie ładuje postów.
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Problem jest na tyle poważny, że w dosłownie kilkanaście minut od jego wystąpienia zgłoszono ponad 2000 awarii w Polsce, oraz ponad 30 000 w USA, co widać w serwisie Downdetector:
Awaria X
Awaria polega na tym, że strona teoretycznie się uruchamia poprawnie, jednak posty się już nie chcą ładować. Co ciekawe, niektórzy twierdzą, że nie widza problemu. Jeśli dowiemy się czegoś więcej w tej sprawie, to tekst ten zostanie zaktualizowany o nowe szczegóły.
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Aktualizacja:
X zdaje się powoli wracać do życia. Wciąż jednak są osoby, które zgłaszają problemy z działaniem serwisu, a same posty ładują się nieco dłużej, niż zwykle.