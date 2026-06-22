Globalna awaria X, ale część użytkowników nie widzi problemu

Problem jest na tyle poważny, że w dosłownie kilkanaście minut od jego wystąpienia zgłoszono ponad 2000 awarii w Polsce, oraz ponad 30 000 w USA, co widać w serwisie Downdetector:

Dalsza część tekstu pod wideo

Awaria X

Awaria polega na tym, że strona teoretycznie się uruchamia poprawnie, jednak posty się już nie chcą ładować. Co ciekawe, niektórzy twierdzą, że nie widza problemu. Jeśli dowiemy się czegoś więcej w tej sprawie, to tekst ten zostanie zaktualizowany o nowe szczegóły.

Aktualizacja: