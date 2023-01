Vectra i Multimedia z awarią. Są problemy z Internetem

Dziś (23 stycznia 2023 roku) około godziny 16:00 w serwisie Downdetector.pl wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących Vectry oraz kupionej przez nią spółki Multimedia Polska. Klienci tego operatora skarżą się na problemy z Internetem. Polegają one na tym, że prędkość, z której mogą korzystać użytkownicy, jest bardzo mała. Dotyczyć ma to przede wszystkim wschodniej części naszego kraju.

Czy ktoś z Multimediów raczy wreszcie klientów poinformować, co się dzieje? Dlaczego Multimedia ignorują klientów? Na stronie MM nie ma żadnych informacji o awariach, same reklamy pakietów. Profil na TT zawiera 1 post z 2013 roku. To kpiny!

Rzeszów internet spadł do 0.53 mb/s.

Augustów. 2mbit przy dobrych wiatrach. Chyba cała ściana wschodnia leży…

W Rzeszowie na ul. Broniewskiego Internet prawie nie działa, zwykłe strony www ładują się 10x dłużej, dodzwonić do Vectry oczywiście się nie da...

0.2 download, 35mb upload. Rzeszów.

Tragedia.