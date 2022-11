Policja nagle skonfiskowała iPhone'y ze sklepów. Mieli powód

Brazylijski rząd daje Apple do zrozumienia, że nie będzie tolerować sprzedawania smartfonów bez ładowarki.

Podczas gdy zdecydowana większość świata ze sprzedawaniem smartfonów bez ładowarki przeszła do porządku dziennego, Brazylia postanowiła się wyłamać, by z taką praktyką walczyć. Jak uznano, brak zasilacza sieciowego w pudełku jest równoznaczny z przymuszaniem konsumenta do transakcji wiązanej, ponieważ musi on nabyć niezbędne akcesorium osobno. W myśl lokalnego prawa handlowego dochodzi tym samym do wykroczenia.

Brazylijskie Ministerstwo Sprawiedliwości jeszcze we wrześniu ogłosiło, że właśnie w związku z brakiem ładowarki sprzedaż najnowszych iPhone'ów musi zostać niezwłocznie wstrzymana. Teraz przechodzi od słów do czynów.

Policja skonfiskowała iPhone'y ze sklepów

Jak donoszą lokalne media, w pierwszej połowie listopada w ramach operacji określanej kryptonimem Wyładowanie funkcjonariusze policji skonfiskowali tysiące fabrycznie nowych iPhone'ów: od iPhone'a 11 po iPhone'a 14. Bez większych zapowiedzi policjanci wkraczali do stołecznych sklepów, dokładnie czyszcząc półki ze spornego sprzętu, czytamy.

Lokalny oddział Apple zareagował natychmiast. Co jednak ciekawe, wcale nie zadeklarowano powrotu ładowarek do zestawów, a wprost przeciwnie. Spółka ma w ogóle nie rozważać takiej opcji, za to jest przekonana, że władza przekroczyła swoje kompetencje. W rezultacie iPhone'y obiecano sprzedawać dalej, rzecz jasna w dalszym ciągu bez zasilacza, oczekując co najwyżej na prawomocny wyrok sądu w sprawie zakazu.

Trochę paradoksalnie, w dniu 22 listopada iPhone'y mimo wszystko wróciły do sklepów na terenie Brazylii, choć na razie wyłącznie na mocy okolicznościowego memorandum wydanego wskutek apelacji Apple. Ciąg dalszy zapewne nastąpi.

