Xiaomi 11 Lite 5G NE nawet o 456 zł taniej

Xiaomi 11 Lite 5G NE to jeden z najciekawszych średniopółkowych smartfonów z 5G, jakie pojawiły się w ostatnich miesiącach na polskim rynku. Teraz telefon można upolować nawet o 456 zł taniej, korzystając z oferty tygodnia w Orange.

Jakiś czas temu w Orange ogłoszona została wielka wyprzedaż, gdzie pojawiło się kilka ciekawych smartfonów w niższych cenach, między innymi Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Teraz dołączył do nich w osobnej okazji – cyklicznej ofercie tygodnia – jego następca, czyli Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Orange oferuje Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128 GB w ofercie dla klientów indywidualnych oraz bez zobowiązań. Smartfon można kupić w ofercie z abonamentem Love Standard, Love Extra i Love Premium oraz z Planem 80 – aż o 456 zł taniej, a w Planie 60 – o 408 zł taniej. Telefon dostępny jest również w ofercie bez abonamentu w cenie niższej o 200 zł.

Wybierając więc polecany przez operatora Plan 80 w umowie na dwa lata, zapłacimy za telefon 24 raty w wysokości 57 zł co miesiąc, łącznie 1368 zł. Standardowo taka rata wynosi 76 zł (łącznie 1824 zł), więc korzyść to równe 456 zł. Do tego jednak trzeba doliczyć abonament 80 zł po rabatach za zgody, czyli klient będzie płacił co miesiąc 137 zł.

W wariancie bez umowy operator proponuje Xiaomi 11 Lite 5G NE w 20 ratach w wysokości 89,95 zł zamiast 99,95 zł na miesiąc.

Oferta tygodnia na tańszy Xiaomi 11 Lite 5G NE obowiązuje do 10 stycznia, czyli do przyszłego poniedziałku.

Xiaomi 11 Lite 5G NE wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Jego sercem jest układ Snapdragon 778G, wspierany przez 6 lub 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Główny aparat fotograficzny ma rozdzielczość 64 Mpix, towarzyszy mu szerokokątny 8 Mpix oraz telemakro 5 Mpix. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4250 mAh i zarządzana jest przez Androida 11 z MIUI 12.5.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska