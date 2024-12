Zegarki Garmina od miesięcy zmagają się z błędem. Użytkownicy mają dosyć

Użytkownicy popularnych smartwatchy Garmina donoszą o dziwnym błędzie, który zaczął trapić ich urządzenia.

Garmin ma swojej ofercie bardzo popularne, ale też drogie smartwatche. Niestety, wysoka cena i znana marka nie zawsze są gwarancją jakości. Użytkownicy zegarków Garmina donoszą do bardzo dziwnym problemie.

Problem z zegarkami Garmin

Użytkownicy zegarków Garmin twierdzą, że urządzenia od kilku miesięcy trapi dziwny problem. Ma smartwatchach co jakiś czas wyświetla się błąd "IQ!" z pomarańczowym wykrzyknikiem. Rzecz w tym, że nie wiadomo, co on konkretnie oznacza. Problem został zauważony na wielu modelach, w tych Venu 3, Forerunner 965 oraz Fenix 7.

Nie wiadomo, czym dokładnie jest spowodowany błąd. Użytkownicy domyślają się, że może on być spowodowany przez platformę Garmin Connect IQ (CIQ) i funkcją Storage.setValue(). Ta używana jest przez zegarek i aplikacje do zapisywania danych.

Gdy problem się pojawia, zegarki wymagają ponownego uruchomienia. Bez tego nie da się nic na nich zrobić. Niestety, to nie rozwiązuje problemu, bo po jakimś czas błąd może ponownie się wyświetlić. Najczęściej dzieje się to kilka razy na miesiąc.

Jeden z inżynierów firmy przyznał na forum, że znalezienie dokładnego źródła problemu i wyeliminowanie go jest bardzo problematyczne. Pozostaje mieć nadzieję, że Garmin ostatecznie sobie z tym poradzi.

Źródło zdjęć: Dontree_M / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena