Koniec zmowy cenowej. POCO M6 Pro w świetnej promocji

Xiaomi POCO M6 Pro to świetny średniak, którego cena wreszcie stopniała do bardzo przystępnego pułapu. A mowa tutaj o telefonie wyposażonym w aż 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej.

Tytuł trochę żartem, promocja na serio

...a może nie do końca żartem, bo Xiaomi faktycznie ma teraz w Polsce ciepło. UOKiK wjechał do firmy z kontrolą w asyście policji. Czy była zmowa cenowa, ustalą urzędnicy, tymczasem zaś mamy świetną promocję na POCO M6 Pro 12/512GB, a na niższe ceny zdecydowały się dwa sklepy.

Pierwszy to x-kom, drugi — OleOle!. Co warto przy tym dodać, OleOle! ma u siebie program gwarancji najniższej ceny albo zwrot różnicy, więc zwykle trzyma się dolnych stawek rynkowych.

Xiaomi POCO M6 Pro to taki średniak na bogato

6,67-calowy ekran OLED 2400 x 1080 pikseli z odświeżaniem 120 Hz, ośmiordzeniowy MediaTek Helio G99, aż 12 GB pamięci RAM, aż 512 GB pamięci wewnętrznej (+ czytnik kart pamięci), trzy aparaty 64 + 8 + 2 Mpix z tyłu obudowy i 16 Mpix z przodu obudowy, by choć spróbować jakoś tę pamięć zapchać, do tego czytnik linii papilarnych w ekranie, odporność na pył i wodę (IP54), Corning Gorilla Glass 5 dla trwałości ekranu i akumulator 5000 mAh, by przetrwać beztrosko więcej niż jeden dzień bez ładowarki.

Gdzie jest haczyk, spytacie? Dlaczego ten telefon kosztuje teraz zaledwie 1099 zł? Właściwie jedynym, acz istotnym dla niektórych osób ograniczeniem jest brak łączności 5G. Sam musisz ustalić, czy to dla Ciebie ważne w tym momencie, bo dobrze szukając, pewnie znajdziesz telefon ze wszystkim słabszym, ale z dodatkowym 5G. Tymczasem zaś sprawdź koniecznie tę promocję — w innych sklepach jest nawet ponad 200 zł drożej.

