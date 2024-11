Xiaomi zmienia sklep. Było za dużo śmieci i reklam

Chociaż Polakom może się wydawać, że świat kończy się na Sklepie Google i AppStore, największe rynki mobilne, takie jak Chiny czy Indie stawiają na własne sklepy, by zachować niezależność od zachodnich gigantów.

Dalsza część tekstu pod wideo

To koniec GetApps, niech żyje Indus Appstore

Firma Xiaomi zdecydowała się na zmianę domyślnego sklepu z aplikacjami w Indiach z GetApps na rzecz Indus Appstore, wspieranego przez PhonePe. Zmiana nastąpi w styczniu 2025 roku i obejmie wszystkie urządzenia Xiaomi, Redmi i Poco sprzedawane w Indiach.

GetApps był bardzo krytykowany za agresywne reklamy i „zaśmiecanie” systemu, przez co frustrował miliony użytkowników w Indiach. Przejście na Indus to podobno chęć poprawy komfortu użytkowników, ale w praktyce bardziej kwestia dostosowania się Xiaomi do nowych regulacji.

Obecnie w ofercie Indus Appstore znajduje się ponad 200 tys. aplikacji i gier w 45 kategoriach, a integracja z PhonePe umożliwia płynne płatności i dostęp do innych usług cyfrowych. Dodatkowo Indus Appstore obsługuje 12 języków indyjskich.

W dalszym ciągu pozycję dominującą ma w Indiach Google Play.

Zobacz: Dwujajowe bliźnięta Xiaomi 14T i klapka dla bogatych - są polskie ceny

Zobacz: Xiaomi Redmi Note 14 Pro ujawniają swoje tajemnice przed premierą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis

Źródło tekstu: Gizmochina, oprac. wł