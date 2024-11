Xiaomi ma tani smartwatch z dwucalowym ekranem. Nadciąga Redmi Watch 5

Zbliża się premiera kilku nowości Xiaomi. Poza smartfonami Redmi K80 chiński producent zaprezentuje smart zegarek Redmi Watch 5.

Pod koniec września do sprzedaży wszedł zegarek Redmi Watch 5 Lite, dostępny w Polsce za ok. 250 zł. Jeszcze wcześniej do sklepów trafił jeszcze tańszy Watch 5 Active. Teraz Xiaomi zapowiada premierę kolejnego modelu, już bez dodatkowych wyróżników – a więc po prostu Redmi Watch 5.

Redmi Watch 5 może być najlepiej wyposażony

Na razie na temat specyfikacji Redmi Watch 5 niewiele wiadomo. Producent ujawnił tylko wygląd zegarka, który nie zaskakuje specjalnie wzornictwem – wygląda jak kolejny model inspirowany Apple Watchami. Mimo tego nowy zegarek Xiaomi może zainteresować fanów marki. Urządzenie powstało w czarnej i srebrno-białej wersji, ma ładnie zaokrąglone ramki z metalu, dużą koronkę, a co najważniejsze, z nieoficjalnych doniesień wynika, że Redmi Watch 5 ma ekran AMOLED LTPS o przekonanej aż 2,07 cala. Wiadomo też, że zegarek pracuje pod kontrolą specjalnej wersji systemu HyperOS 2, a akumulator pozwoli aż na 24 dni pracy.

Pozostałej specyfikacji można się tylko domyślać, ale dla przypomnienia Redmi Watch 5 Lite, którego nazwa sugeruje, że to model skromniej wyposażony, ma kilka atutów, w tym bogaty zestaw czujników, pieciosystemowy odbiornik GNSS, a także mikrofony i głośnik do prowadzenia rozmów głosowych z funkcją redukcji hałasu Clear Calling. Nie brakuje sporego zestawu funkcji zdrowotnych i sportowych (150 trybów), a do tego smartwatch na wybranych rynkach oferuje funkcję Amazon Alexa do sterowania głosowego. Trudno sobie wyobrazić, by Redmi Watch 5 nie miał tych funkcji i być może zaskoczy nas jeszcze czymś, a nie tylko dużym ekranem.

Redmi Watch 5 zadebiutuje wraz ze smartfonami z serii Redmi K80 oraz jeszcze jednym produktem – słuchawkami Redmi Buds 6 Pro z tłumieniem hałasu na poziomie 55 dB. Wszystkie urządzenia doczekają się premiery 27 listopada.

