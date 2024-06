Xiaomi prezentuje Redmi 13. Już jest w sprzedaży

Xiaomi wprowadza do Europy nowy smartfon Redmi 13, prawdopodobnie najtańszy i najniżej pozycjonowany model z tej serii, zapewniający tylko łączność 4G.

Do serii należą już modele Redmi 13C, Redmi 13C 5G, Redmi 13R, teraz dołączył do nich Redmi 13, który prawdopodobnie pozostanie wariantem o najskromniejszej specyfikacji i zapewne też cenie. Smartfon trafił już do sprzedaży w Portugalii, gdzie jego regularna cena zaczyna się w przeliczeniu za mniej niż 900 zł.

Redmi 13 ma LTE i aparat 108 Mpix

Xiaomi Redmi 13 został wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6.79 cala w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) z odświeżaniem 90 Hz. Producent chwali się certyfikatami TUV Rheinland dotyczącymi redukcji emisji światła niebieskiego i redukcji migotania.

Za szybkość pracy odpowiada układ Mediatek Helio G91 Ultra (CPU do 2 GHz, GPU Mali-G52 MC2), czyli budżetowy SoC w procesie technologicznym 12 nm. Będzie mu pomagać 6 lub 8 GB pamięci RAM, natomiast pamięci wewnętrznej jest odpowiednio 128 lub 256 GB. Nie zabrakło rozszerzenia microSD na karty do 1 TB. Funkcje łączności reprezentuje LTE Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, w specyfikacji nie ma jednak NFC, choć może pojawić się na innych rynkach.

Potencjalnych nabywców Redmi 13 może skusić główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix, któremu pomaga czujnik głębi 2 Mpix. Maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to 1080p w 30 kl./s. Z przodu znalazł się aparat 13 Mpix.

Pod obudową o grubości 8,17 mm znalazło się miejsce na akumulator 5030 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Całością zarządza Android 14 z nakładką HyperOS.

Redmi 13 zapewnia ochronę przed pyłem oraz wodą na poziomie IP53 i oferowany jest w kolorach niebieskim, różowym, złotym i czarnym. Wariant 6 + 128 GB kosztuje 199 euro (857 zł), model 8+256 GB oznacza wydatek 229,99 euro (986 zł). Smartfon wkracza na rynki Europy, być może wejdzie też do Polski.

Źródło zdjęć: Xiaomi