Vivo X200 Pro na ostatniej prostej pojawia się w Geekbench

Nowy flagowy Vivo pojawi się już niebawem. Natomiast tuż przed oficjalnym debiutem chiński telefon przeszedł test benchmarku Geekbench.

Nowy Vivo X200 Pro oficjalnie zadebiutuje 14 października w Pekinie. Kilka dni wcześniej natomiast (bo 9 października) pojawi się oficjalnie układ MediaTek Dimensity 9400. To właśnie on będzie sercem nadchodzącego urządzenia. Pojawić się jednak mają aż trzy modele. Zwykły, Plus oraz Pro.

Vivo X200 już niedługo. Teraz Geekbench

Teraz smartfon oficjalnie zadebiutował w Geekbench. W teście Geekbench 6.3.0 nowy telefon zdobył 1531 punktów w teście jednego rdzenia, a w teście wielu rdzeni 6135 punktów. To bardzo przyzwoity wynik nowegoośmiordzeniowego flagowego układu MediaTeka. Ma on być zresztą o 30% bardziej efektywny od poprzedniego układu 9300.

Główny sensor Sony będzie miał 50 Mpix. Pojawi się również teleobiektyw peryskopowy 200 Mpix. Dokładnie taki, jaki widzieliśmy w przypadku Vivo X100 Ultra. W przypadku modelu Vivo X200 możemy się spodziewać wyświetlacza o przekątnej 6,5 cala, natomiast Vivo X200 Pro będzie nieco większy. Tutaj będzie to 6,7 cala. Akumulator ma mieć szybkie ładowanie 90 W.

Zobacz: Vivo T3 Pro pojawia się w Geekbench

Zobacz: Dwa nowe tanie Vivo tuż za rogiem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: vivo (x100)

Źródło tekstu: geekbench via gsmarena, wł