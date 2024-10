TP-Link Archer NX600 to szybki Internet 5G w każdym miejscu

TP-Link wprowadza na rynek router Archer NX600, który łączy w sobie najnowsze technologie 5G i Wi-Fi 6, by zapewnić użytkownikom błyskawiczny i stabilny Internet bez względu na lokalizację.

Szybki i niezawodny dostęp do Internetu jest obecnie niezbędny, zarówno do pracy, jak i nauki czy rozrywki. TP-Link Archer NX600 wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując połączenie technologii 5G z wydajnością standardu W-iFi 6. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się prędkością pobierania danych z szybkością do 4,67 Gb/s i płynnym działaniem sieci, nawet przy dużym obciążeniu.

Dwupasmowe Wi-Fi 6 AX3000

Archer NX600 to dwupasmowy router, który oferuje szybkość do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 1148 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Takie rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie sieci, minimalizując zakłócenia i zapewniając maksymalną wydajność. Router doskonale sprawdzi się w domach, w których korzysta się z wielu urządzeń jednocześnie, takich jak smartfony, laptopy, tablety czy konsole do gier.

Elastyczność i niezawodność

Według producenta, jedną z największych zalet Archera NX600 jest jego elastyczność. Router ma port WAN/LAN 2,5 Gb/s, który umożliwia podłączenie go do tradycyjnego, kablowego dostawcy Internetu. W takim przypadku modem 5G/LTE może służyć jako łącze zapasowe, gwarantując ciągłość dostępu do sieci. Dodatkowo, możliwość podłączenia zewnętrznej anteny za pomocą złączy SMA-F pozwala na wzmocnienie sygnału i korzystanie z Internetu nawet w miejscach o słabym zasięgu.

Archer NX600 może się sprawdzić zarówno w domu, jak i w podróży. Dzięki obsłudze Plug & Play, konfiguracja routera jest bardzo prosta – wystarczy włożyć kartę nanoSIM, by cieszyć się szybkim Internetem. Router sprawdzi się również na działce czy w domku letniskowym, gdzie dostęp do tradycyjnych łączy internetowych jest ograniczony.

Archer NX600 został wyposażony w szereg zaawansowanych funkcji, takich jak 1024-QAM czy MU-MIMO, które zapewniają stabilne i wydajne połączenie dla wielu urządzeń jednocześnie. Router obsługuje również technologię EasyMesh, która pozwala na stworzenie rozbudowanej sieci Wi-Fi w większych przestrzeniach, eliminując martwe strefy.

Bezpieczeństwo to kolejny atut Archera NX600. Szyfrowanie WPA3 ma chronić użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem i zapewnia pełną ochronę danych. Konfiguracja routera i zarządzanie ustawieniami sieci odbywa się za pomocą aplikacji TP-Link Tether.

Dostępność i cena

Router TP-Link Archer NX600 jest dostępny w sprzedaży za około 1350 zł. Urządzenie objęte jest trzyletnią gwarancją producenta.

Zobacz: TP-Link wprowadza miniaturowy router Wi-Fi 6 o prędkości do 1500 Mb/s

Zobacz: TP-Link ma nowy system mesh z Wi-Fi 7

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TP-Link

Źródło tekstu: TP-Link