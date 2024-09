TCL prezentuje nowe smartfony z technologią NextPaper

TCL wprowadza na rynek dwa nowe smartfony, TCL 50 NxtPaper 5G i TCL 50 Pro NxtPaper 5G, które wyróżniają się innowacyjną technologią wyświetlaczy NextPaper. Urządzenia te zostały zaprojektowane z myślą o zmniejszeniu zmęczenia oczu użytkowników, oferując jednocześnie zaawansowane funkcje i wysoką wydajność.

TCL wprowadza na rynek dwa nowe smartfony z technologią wyświetlaczy NextPaper: TCL 50 NxtPaper 5G i TCL 50 Pro NxtPaper 5G. Modele te mają na celu zmniejszenie obciążenia oczu użytkowników, co jest coraz bardziej istotnym aspektem w dobie długotrwałego korzystania z urządzeń mobilnych. Innowacyjna technologia NextPaper, którą TCL promuje, ma naśladować wygląd papieru, co zmniejsza odblaski i sprawia, że ekran staje się przyjemniejszy w użytkowaniu, szczególnie w warunkach intensywnego oświetlenia.

Wyświetlacz i różnice między modelami

Oba modele – TCL 50 NxtPaper oraz TCL 50 Pro NxtPaper – mają wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości FullHD+, z maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Różnią się one jednak szczegółami dotyczącymi specyfikacji aparatu przedniego oraz pojemności pamięci. Model podstawowy wyposażony jest w aparat do selfie o rozdzielczości 8 Mpix, podczas gdy wersja Pro oferuje sensor o rozdzielczości 32 Mpix. Z tyłu oba urządzenia mają zestaw aparatów z głównym sensorem 108 Mpix, ultraszerokokątnym aparatem 8 Mpix oraz aparatem makro 2 Mpix. Oba smartfony są równie zaawansowane pod względem możliwości fotograficznych.

Jeśli chodzi o pamięć, TCL 50 Nxtpaper 5G oferuje 256 GB przestrzeni na dane, natomiast model Pro oferuje dwa razy więcej pamięci masowej – 512 GB. Obie wersje oferują slot na kartę microSD, co umożliwia rozszerzenie pamięci o dodatkowe miejsce na zdjęcia czy inne pliki. Jeśli chodzi o wydajność, oba modele korzystają z ośmiordzeniowego układu MediaTek Dimensity 6300 oraz 8 GB RAM-u. Ma to zagwarantować płynne działanie systemu Android 14 oraz wszystkich zainstalowanych na pokładzie aplikacji i gier. Producent obiecuje aktualizacje systemu przez dwa lata oraz wsparcie dla użytkowników w Unii Europejskiej do 2029 roku.

Technologia NextPaper i innowacje

Najważniejszym atutem nowych smartfonów TCL jest technologia NextPaper, która symuluje teksturę papieru, co minimalizuje zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Ekran NextPaper jest matowy i pozbawiony odblasków, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób spędzających dużo czasu na czytaniu czy przeglądaniu treści. Wbudowany przycisk po prawej stronie urządzenia pozwala szybko przełączać się między trybami wyświetlania: Normal, Color Paper oraz Max Ink. Ten ostatni tryb pozwala na czytanie przez nawet 7 dni bez konieczności ładowania telefonu, a także zapewnia do 26 dni pracy w trybie czuwania. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku osób, które potrzebują maksymalnej oszczędności energii.

Bateria i akcesoria

Oba nowe modele TCL są wyposażone w baterię o pojemności 5010 mAh, która obsługuje ładowanie o mocy do 33 W. Warto jednak zauważyć, że tylko model Pro jest dostarczany z ładowarką w zestawie. Zarówno TCL 50 Nxtpaper 5G, jak i TCL 50 Pro Nxtpaper 5G są kompatybilne z dedykowanymi akcesoriami, takimi jak etui typu flip oraz rysik T-Pen. Model Pro oferuje dodatkowe opcje, takie jak tzw. PC Case, który ma ułatwić korzystanie z telefonu jako narzędzia do pracy.

Dostępność i cena

Nowe smartfony TCL są dostępne w kilku wersjach kolorystycznych. Model TCL 50 NxtPaper 5G będzie dostępny wyłącznie na rynku europejskim w cenie 229 euro (981 zł), podczas gdy TCL 50 Pro NxtPaper 5G trafi na rynki w Europie oraz Ameryce Łacińskiej, z ceną ustaloną na 299 euro (1280 zł).

TCL 50 Pro Nxtpaper 5G pojawił się w ofercie sieci Orange Polska. Cena urządzenia bez abonamentu wynosi tam 1399 zł.

Źródło zdjęć: TCL

Źródło tekstu: TCL, Orange