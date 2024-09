Szklane anteny 5G zmieniają okna w nadajniki

Producent szkła AGC, dostawca infrastruktury JTower oraz japoński operator komórkowy NTT Docomo wprowadzili na rynek rozwiązanie WaveAntenna, które przekształca okna w przezroczyste nadajniki sieci komórkowych 5G.

Sekretem jest specjalny przewodnik

Przezroczyste nadajniki 5G opierają się na szybach, pomiędzy którymi umieszczony jest specjalny, przezroczysty materiał przewodzący. Jest on zbliżony do tego stosowanego w laminowanych szybach samochodowych. Operator nie proponuje w tym momencie zamiany klasycznych okien na nadajniki w 100% je zastępujące. Stosowane są niewielkie, przezroczyste instalacje, które świetnie wtapiają się w szkło, a jedynie subtelne okablowanie zdradza tutaj obecność anteny.

To pierwsza na świecie antena, która zmienia okno w stację bazową, którą można zamontować wewnątrz okna budynku i zamienić otoczenie na zewnątrz w obszar zasięgu, nie psując krajobrazu miasta ani wyglądu budynku

- podsumowuje wspólne osiągnięcie Shota Ochiai, dyrektor ds. marketingu w AGC

Koniec problemów ze zgodami właścicieli budynków?

Klasyczne instalacje sieci komórkowych często są dosyć łatwe do namierzenia. Jest to zmiana w krajobrazie, która do tej pory była koniecznością. Teraz za sprawą dyskretnych, szklanych paneli NTT Docomo liczy na większą przychylność właścicieli budynków. Szczególnie dużym wyzwaniem dla operatora było do tej pory docieranie z zasięgiem do zatłoczonych, skomplikowanych urbanistycznie przestrzeni, za sprawą nowego rozwiązania wystarczą do tego niewielkie, przezroczyste panele na oknach środkowych czy dolnych pięter budynków.

Co ciekawe, grubość szkła można precyzyjnie dostosować, aby zmniejszyć tłumienie i odbicie sygnałów radiowych pochłanianych lub odbijanych przez taką instalację. Anteny są zoptymalizowane do pracy z częstotliwościami w paśmie Sub6 5G, między 3,7 a 4,5 GHz. Mowa jest więc o pasmach stosowanych też w Polsce. Nie mają natomiast zastosowania w przypadku fal milimetrowych wykorzystywanych np. w USA.

Nie tylko nadajniki komórkowe

Nadajniki w oknach budynków to przy tym jedno z wielu zastosowań nowego rozwiązania. AGC stworzyło wersje dostosowane do pojazdów, co pomaga zmniejszyć liczbę przerw w połączeniu podczas jazdy. Z takiej łączności korzysta platforma car-sharingowa Halo w Las Vegas.

Prace nad szklanymi nadajnikami trwają już od 2020 roku, w zeszłym roku pojawiła się ich nowa wersja pozwalająca na współdzielenie infrastruktury okiennej przez kilku operatorów. I to właśnie taki wariant nadajnika został po raz pierwszy uruchomiony na oknie w ruchliwej dzielnicy Shinjuku w Tokio.

