Zasuwaj do MediaExpert. Kultowe słuchawki doczekały się sensownej ceny

Sony WH-1000XM5 to słuchawki, których nie trzeba przedstawiać i nie trzeba polecać. To rynkowy standard topowego usuwania szumu otoczenia i brzmienia. Te już wręcz legendarne słuchawki właśnie trafiły do historycznie najlepszej oferty wyprzedażowej.

Tutaj wybierasz tylko kolor, o resztę się nie martwisz

Rewelacyjny system redukcji szumów (ANC), bardzo skuteczny mikrofon, uniwersalne brzmienie, sprawnie działający system multipoint (jednoczesna obsługa dwóch urządzeń), do tego dobry czas pracy na jednym ładowaniu i intuicyjna obsługa. To właśnie te słuchawki najczęściej widuje się w samolotach z racji ich legendarnego usuwania szumu otoczenia i to one są najczęściej polecane jako uniwersalne słuchawki konsumenckie.

Zobacz: Test słuchawek Sony WH-1000XM5

Gdy wyszła piąta generacja słuchawek Sony, największym zarzutem ze strony recenzentów była cena. Premierowe 2000 zł dało wreszcie powód recenzentom do marudzenia. Chociaż jednak cena poszła w górę i tak Sony WH-1000XM5 nie miały zbyt wielu konkurentów na polu bitwy i sprzedawały się od samego początku jak świeże bułeczki.

Rekordowa obniżka cen na Sony WH-1000XM5

Jeśli zwlekaliście z zakupem porządnych słuchawek nausznuch, to może być ten właściwy moment. Cena Sony WH-1000XM5 spadła do niezwykle przyzwoitych nawet 1329 zł, nie musicie ich przy tym szukać w jakichś egzotycznych, niepewnych miejscach — promocja obowiązuje w największych elektromarketach w Polsce. Najtaniej wychodzi biały wariant w MediaExpert, ale ceny rzędu 1329-1349 zł obowiązują na wszystkie warianty kolorystyczne.

