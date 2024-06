200 Mpix z teleobiektywem. Samsung ma nowe matryce do smartfonów

Samsung zaprezentował trzy nowe matryce ISOCELL stworzone z myślą o fotografii mobilnej. Ta o największej rozdzielczości 200 Mpix znajdzie swoje zastosowanie w połączeniu z teleobiektywami.

Samsung Electronics zaprezentował trzy nowe matryce do smartfonów: ISOCELL HP9, ISOCELL GNJ i ISOCELL JN5.

ISOCELL HP9

Najciekawszy wydaje się pierwsza z nich, ISOCELL HP9. Czujnik ma rozdzielczość 200 Mpix, piksele o wielkości 0,56 µm i format 1/1,4 cala. Wyposażony jest w mikrosoczewki o wysokim współczynniku załamania światła, które mają zwiększać możliwości skupiania światła, by dokładniej kierować je do filtra RGB. Jak przekonuje Samsung, ISOCELL HP9 charakteryzuje się o 12% lepszą czułością na światło i o 10% ulepszonym autofokusem w porównaniu do poprzednika.

Dzięki technologii Tetra-pixel matryca łączy 16 pikseli w jeden, czego efektem jest duży sensor 12 Mpix z pikselami 2,24 µm. Nowa matryca została skonstruowana z myślą o zastosowaniu z teleobiektywami, co ma zapewnić bezstratny zoom do 12x (przy zoomie optycznym 3x). Matryca ISOCELL HP9 trafiła już do pierwszego smartfonu – nowego Vivo X100 Ultra.

ISOCELL GNJ

Druga matryca, ISOCELL GNJ, ma rozdzielczość 50 Mpix, piksele o rozmiarze 1,0 μm oraz format 1/1,57 cala. Wykorzystuje rozwiązanie Dual-pixel, a całość ma zapewnić szybki i precyzyjny autofokus, odzwierciedlający reakcję ludzkiego oka. Do konstrukcji tej matrycy producent wykorzystał nowy materiał – tlenek krzemu – co ma minimalizować niepożądane oddziaływanie pikseli między sobą. Czujnik zapewnia także oszczędność energii nawet do 34% podczas nagrywania wideo 4K w 60 kl./s.

ISOCELL JN5

Trzecia matryca, ISOCELL JN5, również ma rozdzielczość 50 Mpix, ale piksele o mniejszej wielkości 0,64 µm, a całość ma format 1/2,76 cala. Czujnik wykorzystuje technologię Dual Vertical Transfer Gate (VTG) zapewniającą redukcję szumów przy słabym oświetleniu, natomiast rozwiązanie Super QPD (Quad-Phase Detection) ma zapewniać precyzyjny autofokus nawet dla szybko poruszających się obiektów dzięki porównywaniu różnic fazowych zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Samsung zaprojektował ISOCELL JN5 jako uniwersalną matrycę, która może współpracować z każdym typem aparatów, w tym szerokokątnych i tele.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung