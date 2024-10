Samsung Galaxy Z Fold SE oficjalnie – lżejszy, cieńszy i szybszy

Po miesiącach przecieków i spekulacji, Samsung w końcu oficjalnie pokazał składany smartfon Galaxy Z Fold Special Edition. Nowy model, który 25 października zadebiutuje w Korei Południowej, wyróżnia się smukłą konstrukcją, wydajnym sprzętem oraz odświeżonym designem.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition waży 236 gramów i złożony ma grubość 10,6 mm, czyli jest o 1,5 mm cieńszy i 3 gramy lżejszy od modelu Galaxy Z Fold6. Te zmiany sprawiają, że nowy model jest najcieńszym i najlżejszym urządzeniem w całej serii Galaxy Z Fold. Może się to przełożyć się na bardziej komfortowy chwyt i łatwiejszą obsługę.

Design i materiały premium

Samsung wprowadził również nowe rozwiązania w wyglądzie Galaxy Z Fold Special Edition, wyróżniające go w serii składanych smartfonów za pomocą tylnej obudowy w pasiaste wzory. Do produkcji obudowy wykorzystano wysokiej jakości materiały, takie jak metal i szkło. Możliwe, że mowa tu o znanej z Galaxy Z Fold 6 powłoce Armor Aluminum. Dodatkowo, obudowa aparatu zyskała nowy, bardziej prostokątny kształt, zastępując dotychczasowy owal.

Aparat i wydajność

Jednym z kluczowych ulepszeń w Galaxy Z Fold Special Edition jest główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix, który zastępuje 50 Mpix z modelu Galaxy Z Fold 6. Pozostałe sensory aparatów pozostały bez zmian, ale Samsung obiecuje, że wychodzą z tego bardziej żywe i szczegółowe zdjęcia oraz filmy.

Nowością jest również zwiększona ilość pamięci RAM – Special Edition oferuje 16 GB RAM-u, co ułatwi multitasking oraz obsługę zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Dla porównania, Galaxy Z Fold 6 dysponuje 12 GB RAM-u. Special Edition dostępny jest tylko w wersji z 512 GB pamięci masowej, podczas gdy Galaxy Z Fold 6 oferuje także warianty 256 GB i 1 TB.

Ekran i łączność

Główny wyświetlacz w Galaxy Z Fold Special Edition ma przekątną 8 cali i proporcje 20:18, co czyni go najszerszym panelem w serii Z Fold. Zewnętrzny ekran ma 6,5 cala i proporcje 21:9, co również stanowi niewielkie powiększenie względem Galaxy Z Fold 6.

Jedną z istotnych różnic między tymi modelami jest obsługa sieci Wi-Fi. Podczas gdy standardowy model Galaxy Z Fold 6 obsługuje Wi-Fi 6E, Special Edition wspiera najnowszy standard Wi-Fi 7. Ma to zapewnić wyższe prędkości pobierania, streamingu i grania.

Bateria i wydajność

Galaxy Z Fold Special Edition został wyposażony w baterię o pojemności 4400 mAh, taką samą jak w przypadku modelu Galaxy Z Fold 6. Napędza go układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, co ma zapewnić urządzeniu topową wydajność. Samsung obiecuje również siedem lat aktualizacji oprogramowania, co oznacza, że telefon będzie wspierany do 2031 roku. Urządzenie debiutuje z Androidem 14 i nakładką One UI 6.1.1, a wkrótce powinno otrzymać dostęp do wersji beta One UI 7.

Brak wsparcia dla S Pen

Pomimo wcześniejszych plotek, Samsung potwierdził, że Galaxy Z Fold Special Edition nie będzie obsługiwał rysika S Pen. Ta informacja została jasno przedstawiona na stronie produktu, co rozwiewa wcześniejsze spekulacje.

Dostępność i cena

Galaxy Z Fold Special Edition będzie dostępny do zakupu na koreańskiej stronie Samsunga oraz u głównych operatorów komórkowych w Korei Południowej od 25 października 2024 roku, w cenie 2789600 wonów (około 8060 zł). Dla porównania, Galaxy Z Fold6 512 GB kosztuje w Korei 2388100 wonów (około 6900 zł). Pierwszym nabywcom przysługuje zniżka na produkty z ekosystemu Galaxy, takie jak Galaxy Ring, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 Pro czy Galaxy Tab S10 Ultra.

Na razie nie ma informacji o dostępności tego modelu na innych rynkach.

Zobacz: Galaxy S25 to kolejny etap ewolucji flagowych Samsungów

Zobacz: Galaxy A36. Samsung kończy z nieśmiertelnymi pastylkami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Samsung

Źródło tekstu: Samsung, Android Authority