Exynos 2500: Potęga i problemy

Niedawno w bazie Geekbench pojawił się wynik testu Exynosa 2500, który ujawnił konfigurację rdzeni CPU tego układu aplikacyjnego (AP). Samsung kontynuuje prace nad tym zaawansowanym SoC, a pierwsze wyniki testów wiele obiecują.

Z ujawnionych do tej pory informacji wynika, że Exynos 2500 będzie wyposażony w dziesięć rdzeni: z trzech rdzeni Cortex-X925, pięciu rdzeni Cortex-A725 oraz dwóch Cortex-A520. Te pierwsze będą pracować z częstotliwością do 2,59 GHz, co czyni je jednymi z najpotężniejszych rdzeni CPU dostępnych obecnie na rynku. Dodatkowo, pięć rdzeni Cortex-A725, zaprojektowanych z myślą o energooszczędności, osiągnie prędkość do 2,25 GHz, a dwa rdzenie Cortex-A520 o częstotliwości 1,75 GHz zapewnią jeszcze większą efektywność energetyczną.

W Exynosie 2500 nie zabraknie również nowości w zakresie grafiki. Układ GPU Xclipse 950, oparty na technologii AMD Radeon, otrzyma dwa dodatkowe rdzenie, co podniesie jego wydajność. GPU będzie pracował z częstotliwością 1,30 GHz, co powinno zapewnić znakomite osiągi w wymagających graficznie zadaniach, takich jak gry czy renderowanie wideo.

Problemy z produkcją w technologii 3nm

Jednym z istotnych aspektów związanych z układem Exynos 2500 jest proces jego produkcji. Samsung zdecydował się na zastosowanie procesu technologicznego 3 nm, co teoretycznie powinno przynieść wyższe osiągi oraz lepszą efektywność energetyczną. Jednak pojawiły się doniesienia o niskiej wydajności produkcyjnej. Zaledwie 10-20% układów spełnia wymagania jakościowe, co może oznaczać, że wiele chipów jest wadliwych.

Alternatywy dla Galaxy S25

Niski współczynnik sprawności produkcji układów Exynos 2500 może zmusić Samsunga do zmiany planów dotyczących przyszłych modeli smartfonów z serii Galaxy S25. Istnieje możliwość, że w niektórych regionach, takich jak USA, Chiny czy Kanada, Samsung zdecyduje się na użycie Snapdragona 8 Gen 4. W pozostałych częściach świata Exynos 2500 lub układ MediaTek Dimensity 9400 może napędzać modele Galaxy S25 i S25+. Natomiast najbardziej zaawansowany model, Galaxy S25 Ultra, najprawdopodobniej otrzyma układ Snapdragon 8 Gen 4 we wszystkich regionach.

Jest też możliwe zupełnie inne rozwiązanie, o którym informują niektóre źródła. Mianowicie, że wszystkie smartfony z serii Galaxy S25 na wszystkich rynkach dostaną Snapdragona 8 Gen 4. Jak będzie w rzeczywistości, powinniśmy się dowiedzieć już w styczniu 2025 roku, gdy oczekiwana jest premiera nowych flagowców Samsunga.

Wstępne wyniki nie są ostateczne

Warto jednak podkreślić, że test Geekbench przeprowadzono na urządzeniu referencyjnym Exynos (ERD), co oznacza, że wynik ten niekoniecznie odzwierciedla rzeczywiste osiągi finalnych urządzeń. Platforma ERD to narzędzie testowe Samsunga, służące do sprawdzania wydajności układów, zanim trafią one do masowej produkcji.

Pomimo wstępnych wyników, które sugerują imponującą wydajność, nie można jeszcze z całą pewnością stwierdzić, że Exynos 2500 znajdzie się w serii Galaxy S25. Jednak konfiguracja rdzeni CPU i zaktualizowany GPU dają nadzieję na to, że Samsung stworzy układ o znakomitej wydajności, który będzie konkurował z najlepszymi na rynku.

Źródło zdjęć: Ralf Liebhold / Shutterstock.com, Geekbench

Źródło tekstu: Phone Arena