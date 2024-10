W Polsce debiutuje router FRITZ!Box 4050 z Wi-Fi 6 i prędkością 3 Gb/s

Niemiecka firma AVM wprowadza do Polski nowy router FRITZ!Box 4050. Urządzenie działa w standardzie Wi-Fi 6 i pozwala na przesyłanie danych w sieci bezprzewodowej z prędkością do 3 Gbit/s.

Nowy FRITZ!Box 4050 to dwuzakresowy router Wi-Fi 6, działający w paśmie 2,4 oraz 5 GHz. Urządzenie obsługuje również standard DECT, co oznacza, że może służyć jako stacja bazowa dla telefonii. Do wbudowanego portu Fon można także podłączyć telefon analogowy, a dzięki technologii bezprzewodowej DECT ULE użytkownicy mogą połączyć z routerem bezprzewodowym swoje urządzenia Smart Home.

Połączysz go z modemem światłowodowym

Producent poleca ten router do zastosowania z modemem światłowodowym. FRITZ!Box 4050 został wyposażony w gigabitowy port WAN i trzy dodatkowe gigabitowe porty LAN, za pomocą których do sieci domowej można podłączyć drukarki, telewizory Smart TV lub konsole do gier.

Inne udogodnienia, których dostarcza FRITZ!Box 4050, to kontrola rodzicielska, serwer multimediów dla zdjęć, muzyki i filmów, bezpieczny dostęp do Wi-Fi dla gości, a także obsługa VPN za pomocą protokołu WireGuard oraz dostęp zdalny za pośrednictwem usługi MyFRITZ!.

Router FRITZ!Box 4050 jest dostępny w Polsce w cenie 619 zł.

Najważniejsze parametry FRITZ!Box 4050:

Dwuzakresowy router Wi-Fi Mesh z obsługą Wi-Fi 6

Polecany do zastosowania z modemem światłowodowym

Wi-Fi 6 o przepustowości do 2400 Mbit/s w paśmie 5 GHz oraz 600 Mbit/s w paśmie 2.4 GHz

Baza DECT dla nawet 6 telefonów bezprzewodowych i aplikacji inteligentnego domu Smart Home

Jeden port telefonii analogowej dla aparatu telefonicznego lub faksu

Rozwiązania inteligentnego domu Smart Home oparte na technologii DECT ULE

1 x gigabitowy port WAN, 3 x gigabitowe porty LAN dla komputerów PC i urządzeń sieciowych

1x port USB 2.0 dla drukarek, dysków sieciowych (NAS) lub modemów USB LTE

System FRITZ!OS z funkcjami kontroli rodzicielskiej, dyskiem sieciowym FRITZ!NAS, dostępem do sieci bezprzewodowej dla gości, VPN poprzez WireGuard lub IPSec

Gwarancja producenta: 5 lat

Źródło zdjęć: AVM