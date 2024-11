Powerbank-potwór. Pewnie ładuje szybciej niż Twoja ładowarka

RedMagic próbuje zawojować rynek nowym RedMagic 10 Pro. Mocarz dla mobilnych graczy ma towarzystwo, które wcale nie ustępuje mu atrakcyjnością.

Wraz ze smartfonami RedMagic 10 Pro w Chinach zadebiutowały akcesoria zasilające. Jeśli myślisz, że ładowarka i powerbank to nuda, po lekturze tego tekstu na pewno zmienisz zdanie.

Dao Peak Power Stick. 20 tysięcy mAh i 165 W!

Smartfony RedMagic można ładować szalenie szybko, z mocą aż 165 watów. W domu to żaden problem – można włączyć ładowarkę do gniazdka i załatwione. Schody zaczynają się na przykład w czasie dłuższej podróży.

Dao Peak Energy Cube spełni najwyższe wymagania właścicieli potężnych RedMagiców. To powerbank zdolny zaspokoić apetyt RedMagic 10 Pro i jego starszego rodzeństwa. ładowanie jest możliwe z mocą do 165 W. Magazyny energii są kompatybilne także z innymi standardami ładowania, na czele z PowerDelivery 3.1 i QuickCharge 3.0. Komputer pokładowy automatycznie dobierze najkorzystniejszą metodę ładowania.

Projekt nie musi oczywiście zachwycić wszystkich zainteresowanych, ale na pewno trudno przejść obok niego obojętnie. W obudowie z przezroczystymi elementami Dao Peak Energy Cube kryje się akumulator 20 000 mAh (72 Wh) wykonany w tym samym procesie, co ogniwa do samochodów elektrycznych. Producent zapewnia, że przetrwa 1,5 tysiąca cykli ładowania i został odpowiednio zabezoieczony. Na zewnątrz znalazł się jeden port USB-A oraz dwa porty USB-C, którymi można ładować urządzenia lub uzupełnić energię w powerbanku (do PD 3.1 140 W). Sprzęt zapowiada się więc bardzo ciekawie.

Dao Peak Energy Cube. Ładowarka, powerbank i kabel w jednym

Jeszcze ciekawiej prezentuje się Dao Peak Energy Cube. To niezbędnik właściciela smartfonu RedMagic. W futurystycznej obudowie mieści się bowiem wszystko to, co może się przydać.

Na grafice wyraźnie widać, że Dao Peak Energy Cube ma kabel. 19-centymetrowy przewód może służyć między innymi do przesyłania danych po podłączeniu smartfonu do innego urządzenia. Ponadto jest tu kolejny powerbank. Skromniejszy, bo ma jedynie 5000 mAh i trwałość tysiąca cykli z zachowaniem powyżej 80 proc. pojemności.

Trzeci element zestawu to ładowarka GaN o mocy do 65 W. Bolce służące do podłączenia do gniazdka sieciowego można oczywiście schować w obudowie, by zajmowała mniej miejsca. To budzi oczywiście pytanie, czy powstanie wersja na rynek europejski – trzymam kciuki, że tak. ładowarka może pracować z różnymi standardami ładowania, w tym z PD 3.0, QC 3.0 i PPS. Sprawdzi się więc nie tylko ze smartfonami RedMagic.

Na razie nie mamy pewności, czy powyższe gadżety wejdą do Polski. W Chinach dostawy Dao Peak Energy Cube ruszą od 20 listopada, potężne powerbanki będą dostępne w grudniu. Ceny urządzeń to odpowiednio 999 i 279 juanów, a więc około 570 i 170 złotych.

