Realme Neo7 bez tajemnic. Świetny średniak z jedną wadą

Już jutro zadebiutuje Realme Neo7. Smartfon zrobi zamieszanie na średniej półce, kusząc niezłą specyfikacją i przystępną ceną. Znamy już najważniejsze szczegóły dotyczące tego telefonu.

Po wprowadzeniu na rynek flagowego Realme GT 7 Pro firma Realme szykuje kolejny model, tym razem z serii Neo. Debiutujący jutro Realme Neo7 to całkiem dobrze zapowiadający się średniak, który ma kusić niskimi cenami. Na początek telefon zadebiutuje w Chinach, gdzie jego cena w przeliczeniu będzie wynosiła około 1400 zł. W polskich realiach, gdyby telefon tu dotarł, cena sięgnęłaby zapewne okolic 2 tys. zł, ale to wciąż godna rozważenia kwota.

Realme Neo7 nie zachęca aparatami

Realme Neo7 niemal pod każdym względem zbliża się do ideału „flagowca średniej klasy”. Jego obudowa (8,56 mm grubości, masa 213 g) zapewnia odporność na pył i wodę zgodnie z normą IP69, czyli wytrzyma także działanie strumienia gorącej wody pod dużym ciśnieniem. Telefon wyposażony jest w ekran 8T LTPO BOE S2 o przekątnej 6,78 cala, w rozdzielczości 1.5 K i z odświeżaniem 120 Hz. Maksymalna jasność sięga aż 6000 nitów.

Za szybką pracę odpowiada Dimensity 9300+, czyli tegoroczny, jeden z najlepszych układów MediaTeka. W pracy pomagać mu będzie szybka pamięć RAM w standardzie LPDDR5x oraz wewnętrzna UFS 4.0. Najprostszy wariant Realme Neo7 oferuje połączenie 12 + 256 GB, choć pewnie będą też wersje z większą pamięcią.

Niestety, gdy dochodzimy do sekcji foto, Realme Neo7 już nie błyszczy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że z tyłu znajdują się dwa aparaty: główny 50 Mpix z OIS oraz szerokokątny 8 Mpix. Tu aż się prosi o dodatek kolejnego aparatu z teleobiektywem, zamiast tego otrzymujemy połączenie niemal budżetowe, choć trudno oczywiście przesądzać. Producent przechwala się systemem Hyperimage+, który powinien sprawdzić się w standardowych ujęciach. Z przodu znalazł się aparat 16 Mpix.

Zaletą Realme Neo7 jest za to akumulator o pojemności 7000 mAh z szybkim ładowaniem 120 W. Wszystkim dyryguje Android 15 z Realme UI 6.

Wiadomo na pewno, że Realme Neo7 wkroczy do sprzedaży w Chinach, w kolorach białym, czarnym i ciemnoniebieskim. Nie ma jednak pewności, czy smartfon trafi do Europy, a w tym do Polski.

