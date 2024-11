Realme GT Neo7 ma mieć ogromną baterię. Nadchodzi pogromca flagowców?

Realme szykuje nowy telefon GT Neo7. Jego największym wyróżnikiem ma być ogromna bateria, zamknięta w smukłej obudowie.

Realme szykuje nowy telefon z serii GT Neo. Nie mamy pewności co do dokładnej nazwy, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będzie to po prostu GT Neo7, gdyż ostatnim modelem z tej linii był GT Neo6. Najnowsze plotki sugerują prawdziwego pogromcę flagowców.

Realme GT Neo7 z potężną baterią

Według najnowszych plotek Realme GT Neo7 ma być ogromną baterię. Mowa o pojemności aż 7000 mAh. Pomimo tego telefon ma zachować smukłą obudowę, której grubość wyniesie zaledwie 8,5 mm. Ma się to przełożyć aż na 2 dni działania z dala od ładowarki, co w przypadku smartfonów nie jest standardem. Do tego ma też dojść szybkie ładowanie z mocą 80-100 W.

A co z pozostałą specyfikacją? Ta również ma być bardzo dobra. Realme GT Neo7 ma korzystać z niezwykle wydajnego układu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Jeśli chodzi o ekran, to ma on mieć rozdzielczość opisywaną jako 1.5K. I to na tyle. Rozmiar wyświetlacza, ilość pamięci RAM czy konfiguracja aparatów pozostają na ten moment niewiadomą. Jednak te szczątkowe informacje sugerują naprawdę solidny telefon. Oby cena też nie zawiodła.

Realme GT Neo7 początkowo powinien zadebiutować w Chinach. Jednak po czasie modele z tej serii trafiają na światowe rynki, więc tym razem nie powinno być inaczej.

