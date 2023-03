OnePlus Nord CE 3 Lite przed premierą sprawdził się w benchmarku

Na początku kwietnia odbędzie się premiera nowego smartfonu marki OnePlus – średniaka OnePlus Nord CE 3 Lite. Urządzenie ujawniło cześć swojej specyfikacji w benchmarku.

Nowy średniak OnePlus zostanie zaprezentowany 4 kwietnia 2023 r. i od kilku dni pojawia się w przeciekach i spekulacjach. Kolejne, najnowsze informacje, napływające na jego temat, pozwalają już wyrobić sobie o nim zdanie. OnePlus Nord CE 3 Lite został dostrzeżony w bazie danych IMDA, a teraz sprawdził się w benchmarku Geekbench 5.

Z tego drugiego źródła wynika, że OnePlus Nord CE 3 Lite o symbolu CPH2465 napędzany jest przez układ Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G, czyli ten sam, który znalazł się w poprzedniej generacji, CE 2 Lite. Do tego telefon otrzyma 8 GB pamięci RAM. Wszystkim zarządza Android 13 (OxygenOS 13). W teście Geekbench 5 smartfon osiągnął 688 punktów w teście jednego rdzenia i 1796 na wielu rdzeniach.

Z innych doniesień wynika, że OnePlus Nord CE 3 Lite będzie także dostępny z 12 GB RAM oraz w wariantach pamięci wewnętrznej 128 i 256 GB. Telefon ma także dostać ekran IPS o przekątnej 6,7 cala, w rozdzielczości Full HD+ i z odświeżaniem 120 Hz. Energię do pracy dostarczy akumulator 5000 mAh.

Ujawniona specyfikacja nie budzi może szczególnego entuzjazmu – jest przyzwoita, ale to samo było w modelu drugiej generacji. Z przecieków wynika jednak, że odświeżenia doczeka się sekcja foto w OnePlus Nord CE 3 Lite i zamiast aparatu 64 Mpix tym razem wykorzystana zostanie jednostka 108 Mpix. Poza nią nie będzie jednak niespodzianek – dwa dodatkowe aparaty to skromne 2 Mpix do głębi i makro.

Render OnePlus Nord CE 3 Lite

Druga zmiana w OnePlus Nord CE 3 Lite dotyczy ładowania – zostanie przyspieszone z 33 W do 67 W. Innych zmian na razie w specyfikacji nie widać, co dla fanów marki może być sporym rozczarowaniem. Z drugiej strony telefon i tak zapowiada się całkiem dobrze, więc jeżeli jego cena będzie rozsądna, może znaleźć swoich nabywców.

Co ciekawe, wcześniej podobną specyfikację przypisywano modelowi OnePlus Nord CE 3, jednak ostatecznie okazało się, że dane dotyczą wersji Lite. To z kolei oznacza, że podstawowy Nord CE trzeciej generacji może nas pozytywnie zaskoczyć.

Zobacz: Nie będziesz chciał ich wyjmować z uszu. Test OnePlus Buds Pro 2

Zobacz: Składak Vivo zdradza specyfikację. Jest zaskakująca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OnePlus, OnLeaks, Geekbench