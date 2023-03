Składak Vivo zdradza specyfikację. Jest zaskakująca

Vivo X Flip, składany smartfon chińskiego producenta, trafił do bazy serwisu Geekbench. Poznaliśmy specyfikację urządzenia.

"Wszyscy mają składaka, mam i ja!" - być może nie jest to dokładny cytat, ale prawdopodobnie podobne słowa padły niedawno w siedzibie Vivo. O tym, że chiński producent pracuje nad składanym smartfonem w stylu Samsunga Galaxy Z Flip i Motoroli RAZR wiadomo już od jakiegoś czasu. Teraz dostaliśmy na to kolejny dowód.

Vivo X Flip w bazie Geekbench

W bazie benchmark Geekbench pojawił się tajemniczy telefon oznaczony jako Vivo V2256A. Według nieoficjalnych doniesień jest to właśnie nadchodzący składak chińskiego producenta. Z przecieku poznaliśmy szczegóły specyfikacji urządzenia oraz pierwsze wskazówki na temat jego wydajności.

Z wpisu dowiadujemy się, że nowy smartfon pracować ma pod kontrolą układu Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Nie jest to informacja całkowicie nowa - wspomniany procesor przewijał się już we wcześniejszych plotkach. Mimo to decyzja o zastosowaniu starszego układu w miejsce tegorocznego Snapdragona 8 Gen 2 wydaje się co najmniej interesująca.

Vivo X Flip - specyfikacja

Oprócz tego przeciek zdradza, że testowany smartfon wykorzystywał system Android 13 oraz posiadał 12 GB RAM. Pozwoliło to uzyskać 1695 punktów w teście wydajności jednowątkowej oraz 4338 punktów dla wydajności wielowątkowej (dla formalności warto dodać, że testy odbywały się w najnowszej wersji Geekbench 6.0).

Jeśli plotki się potwierdzą, Vivo X Flip nie będzie może najszybszym składakiem na rynku, ale w dalszym ciągu będzie smartfonem pieruńsko szybkim. Z innych przecieków wiemy, że poza (prawie) topowym Snapdragonem na pokładzie znajdzie się wyświetlacz o przekątnej 6,8", rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniu 120 Hz, akumulator o pojemności 4400 mAh, a także podwójny aparat. Ten ostatni ma składać się z głównego modułu 50 Mpix na bazie sensora Sony IMX866 oraz jednostki ultraszerokkątnej o rozdzielczości 12 Mpix (Sony IMX663).

Niestety w dalszym ciągu nie znamy planowanej daty premiery Vivo X Flip.

