Motorola G45 5G - za 700 zł to nic tylko brać

Wygląda na to, że już 21 sierpnia Motorola wprowadzi na rynek doskonale wyceniony smartfon Moto G45 5G. Za około 700 zł dostaniemy właściwie wszystko, co jest potrzebne do szczęścia, w tym chipset Qualcommu, a nie jakieś dzikie wynalazki.

Moto G45 5G nikt się nie spodziewał

Nowej Motki nikt się nie spodziewał, ale z tego, co widzimy, już wzbudza duże zainteresowanie na pierwszym rynku, na który ma trafić. Mowa tutaj o Indiach, kraju, w którym doskonały stosunek ceny do jakości to właściwie jedyny przepis na sukces. Nowa propozycja chińskiej firmy z amerykańskim DNA to tradycyjnie endorfinowe uderzenie kolorami — Viva Magenta, Brilliant Blue i Brilliant Green dalekie są od pastelowej nudy. Plecki wykonane zostały z wegańskiej skóry, którą Motorola bryluje od jakiegoś czasu. To przyjemny w dotyku materiał, który nie zbiera odcisków palców.

Jak przystało na Motorolę i jej politykę w ostatnich modelach, dostajemy chipset Qualcommu, ale w takiej trochę "bieda-wersji", z "S" w nazwie. Tym razem to Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, który pojawił się na rynku w czerwcu tego roku. Nie licząc procesu produkcyjnego 4 nm, przypomina on mocno Snapdragona 695 z 2021 roku, o czym szerzej pisaliśmy w tej wiadomości. I pewnie w telefonie za ponad 1000 zł można by było marudzić, ale przy spodziewanej cenie około 700 zł chipset może okazać się atutem.

Smartfon zaoferować ma 6,5-calowy ekran HD+ wykonany w technologii LCD, o odświeżaniu do 120 Hz. Nie wiemy jeszcze, jakie będą warianty pamięci wewnętrznej, ale na tę chwilę mówi się o 4 GB pamięci RAM. Wyglądające dumnie dwa tylne aparaty to tak naprawdę jedna jednostka 50 Mpix i dodatkowy dwumegapikselowy czujnik głębi sceny (trochę szkoda). Natomiast w ekranie znalazło się miejsce dla aparatu 16 Mpix na potrzeby selfies. Akumulator będzie miał standardową pojemność 5000 mAh, a telefon naładujemy przez równie standardowe złącze USB-C.

Nie znamy jeszcze planów Motoroli dotyczących innych rynków, ale indyjska premiera odbędzie się już 21 sierpnia. W Polsce telefon 5G w cenie około 700 zł i z takim chipsetem też znalazłby zadowolonych klientów.

