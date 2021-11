iPhone SE 3 z możliwą datą premiery. Ale raczej go nie zechcesz

Z kilku niezależnych źródeł napływają informacje, że iPhone SE 3. generacji pojawi się już niebawem. Na nieszczęście zainteresowanych, będzie to ponoć produkt bardzo zachowawczy, żeby nie powiedzieć ubogi.

Plotki o iPhonie SE 3 rozgrzewają branżę. W końcu, co by nie mówić, chodzi o ekonomiczną wersję najbardziej rozpoznawalnego smartfonu świata. Tym bardziej otwiera się pole do licznych spekulacji. Niestety, jak wynika z najnowszych doniesień, dotąd nad faktami górowało raczej myślenie życzeniowe.

Jak donosi TrendForce, znana tajwańska firma analityczna, iPhone SE 3 zostanie zaprezentowany już w pierwszym kwartale 2022 roku, prawdopodobnie w marcu, by trafić do sklepów niedługo potem. Na tym jednak koniec dobrych informacji.

iPhone SE 3, czyli iPhone 8 + A15 Bionic. I nic więcej

Źródło dodaje, że Apple buduje swojego budżetowca wokół 5G, chcąc jak najniższym kosztem zapewnić obsługę tego właśnie standardu łączności. Teraz – zdaniem Ming-Chi Kuo, który już wielokrotnie wynosił z Cupertino zakulisowe informacje, w pozostałych aspektach telefon będzie kalką obecnego iPhone'a SE, czyli de facto iPhone'a 8.

Mówiąc wprost, zapewni m.in. dokładnie ten sam, 4,7-calowy ekran LCD, archaicznie wyglądający podbródek czy pojedynczy aparat 12 MP na pleckach. Tyle tylko, że wszystko to w komplecie ze znanym z iPhone'ów 13 chipem A15.

Czy to zaskoczenie? Cóż, już od pewnego czasu słychać było pogłoski, że nowy iPhone SE nikogo z nóg nie zwali. Mając jednak w pamięci historie o możliwym odkurzeniu modelu Xr, a tym bardziej o konstrukcji rzekomo zupełnie nowej, nawiązującej do podserii mini, można czuć się odrobinę zawiedzionym tym technologicznym marazmem. Tak czy inaczej, znając rynek, swoje i tak zarobi.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: TrendForce, oprac. własne