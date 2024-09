iPhone 16 Pro dostepny i to aż za szybko. Jest to problem

Okazuje się, że szybka dostępność najnowszych modeli telefonów firmy Apple wcale nie wychodzi producentowi na dobre.

Po wypuszczeniu na rynek nowej wersji iPhone, czyli modelu 16, analitycy finansowi właśnie w czasie dostępności znaleźli powód, aby nie kupować akcji tego giganta. Tym samym wycena firmy spadła w ostatnich dniach o ponad 3%. O co poszło?

iPhone 16 Pro jest szybciej dostępny

Całe zamieszanie spowodowane jest faktem, że nowy flagowy model telefonów, czyli wersja iPhone 16 Pro jest szybciej dostępna niż miało to miejsce przy premierze jego poprzednika, czyli modelu 15 Pro.

Weług analiz firmy BofA Global Research średni czas dostawy nowo zamówionego iPhone 16 Pro wynosi 14 dni, podczas gdy po premierze wersji 15 Pro, oczekiwanie na zamówiony telefon wynosiło nawet 24 dni. Czas oczekiwania na wersję 16 Pro Max wynosi obecnie 19 dni, podczas gdy w przypadku premiery 15 Pro Max były to 32 dni.

Sprzedaż w USA jest dużo słabsza niż przy poprzedniej premierze, chyba że Apple aż tak bardzo podniósł możliwości produkcyjne i dostawcze.

- analizuje sytuację przedstawiciel firmy analitycznej Jefferies.

Eksperci są zgodni, że brak modelu sztucznej inteligencji w najnowszych telefonach jest głównym powodem mniejszego zainteresowania jego nabyciem. Apple Intelligence ma pojawić się w telefonach w Stanach Zjednoczonych już w przyszłym miesiącu. Następnie będzie udostępniany w kolejnych krajach i wersjach językowych przez następne 12-18 miesięcy. Sprzedaż przedświąteczna też może pozytywnie wpłynąć na słupki sprzedaży.

Sprzedaż w liczbach

Szacuje się, że liczba zamówień przedpremierowych na serię iPhone 16 w pierwszy weekend wyniesie około 37 milionów sztuk. Stanowi to spadek o 12,7% rok do roku, w porównaniu do sprzedaży rodziny iPhone 15 w pierwszy weekend.

