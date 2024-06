Infinix szykuje nowy sprzęt. Będzie to ich pierwsze takie urządzenie

Marka Infinix coraz mocniej rozpycha się na rynku mobilnym. Wkrótce w jej portfolio ma pojawić się nowy sprzęt, który będzie zarazem pierwszym tego typu urządzeniem w ofercie.

Infinix to kolejna chińska marka, która chce podbić rynek mobilny. Trzeba przyznać, że robi to z całkiem niezłym skutkiem, bo kolejne modele smartfonów są coraz ciekawsze, co widać też po rosnącej sprzedaży. Teraz firma planuje nowe urządzenie.

Infinix szykuje tablet

Do tej pory marka Infinix skupiała się przede wszystkim na smartfonach. Jednak wkrótce w portfolio firmy powinien pojawić się nowy sprzęt. Mowa o tablecie. W bazie IMEI pojawił się zapis na jego temat. Wiemy, że urządzenie otrzyma nazwę Xpad. Z kolei numer modelu to X1101B.

Na ten moment nie wiemy nic więcej. Nie znamy nawet częściowej specyfikacji, nie wspominając już o cenie czy dacie premiery. Możemy się jedynie domyślać, że będzie to model ze średniej półki, bo raczej trudno byłoby marce Infinix od początku walczyć w segmencie najdroższych i najbardziej zaawansowanych tabletów.

Infinix Xpad będzie pierwszym tabletem w ofercie chińskiej marki. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie to produkt udany.

Zobacz: Galaxy S24 FE – tak wygląda nowy smartfon dla fanów Samsunga

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip6 odsłania swe tajemnice

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: GSMArena