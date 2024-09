Huawei GT5 Pro. Elegancki twardziel, co wyzwań się nie boi

Bestsellerowa seria zegarków Huawei Watch GT5 wzbogaciła się o dwa nowe modele Huawei Watch GT5 Pro, kierowane do kobiet kochających biel. Jednak nie daj się zwieść ich urodzie – to prawdziwi twardziele.

Damskie zegarki z serii Hiawei Watch GT5 Pro mają koperty o rozmiarze 42 mm. Do wyboru jest wersja z białym paskiem z fluoroelastomeru oraz z solidną bransoletą z ceramicznymi ogniwami i tytanowymi łączeniami. Są bardziej masywne w porównaniu ze standardowymi Huawei Watch GT5 (9,6 mm grubości, 44 g bez paska), dodatkowo mają biały, ceramiczny pierścień wokół ekranu. Pełni on nie tylko funkcję ozdobną, ale też dodatkowo chroni szafirowe szkło przed kontaktem z niebezpiecznymi powierzchniami.

Warto zwrócić uwagę także na ceramiczny detal na obrotowej koronce wersji Pro. Dodaje on gadżetowi biżuteryjnego charakteru. Z drugiej strony zegarek ten sprawdzi się także w czasie nurkowania na głębokości do 40 metrów. Spełnia wymagania normy IP69K (5 ATM).

Wśród licznych trybów sportowych pojawiły się nowości. Pierwsza z nich to biegi przełajowe. Zaplanowaną trasę można zobaczyć na ekranie zegarka, przeglądać statystyki w czasie rzeczywistym i sprawdzić kierunek do najbliższego punktu kontrolnego. Tu przyda się integracja z aplikacjami Komoot, Adidas Runtastic i Petal Maps. Huawei Health wciąż można połączyć także z aplikacją Strava dla rowerzystów i biegaczy. Zegarek ma własny GPS, więc telefon nie jest niezbędny do rejestrowania trasy.

Druga nowość to tryb do gry w golfa z obsługą kilkunastu pól golfowych w Polsce. Zegarek zawiera między innymi mapy terenu, które ułatwią orientację w czasie gry, w tym odnalezienie właściwego dołka. Nie do przecenienia jest też wskaźnik warunków atmosferycznych. Początkujący mogą zaś skorzystać z animacji instruktażowych, pokazujących między innymi, jak należy chwycić kij.

Trzymający dietę na pewno skorzystają z funkcji „W formie”, która podaje deficyt kaloryczny. Ponadto można liczyć na monitoring snu z analizą oddechu, pomiary tętna, stresu, analizę EKG i śledzenie cyklu menstruacyjnego. Wśród aplikacji na zegarku znajdziemy takie przydatne drobiazgi jak minutnik, barometr, kompas, zdalna migawka, szukanie telefonu czy sterowanie odtwarzaniem muzyki. Zegarek ma również głośnik i mikrofon i może służyć do prowadzenia rozmów jako zestaw głośnomówiący.

Polska jako pierwsza w Europie uzyskała dostęp do płatności zbliżeniowych zegarkami Huawei. Partnerem technologicznym jest fintech Quicko. Przed przystąpieniem do płacenia należy jednak zasilić wirtualną portmonetkę.

Tradycyjnie możemy liczyć na długi czas pracy bez ładowania – do 7 dni – oraz pełne naładowanie w ciągu godziny.

Ceny tych zegarków w Polsce wyglądają następująco:

Watch GT5 Pro Active – 1799 zł (ceramiczna koperta ze złotymi elementami, biały pasek z fluoroelastomeru),

(ceramiczna koperta ze złotymi elementami, biały pasek z fluoroelastomeru), Watch GT5 Pro Elegant – 2399 zł (ceramiczna koperta i ceramiczna bransoleta).

Kup zegarek Huawei Watch GT5 Pro w wersji 42 mm na Huawei.pl



Do każdego z wymienionych powyżej zegarków Huawei dorzuca słuchawki Huawei FreeBuds 5i o wartości 299 zł. By je zdobyć, musisz kupić zegarek w przedsprzedaży, czyli między 19 września i 27 października. Wysyłka ruszy z początkiem października.

Ponadto wszyscy nowi właściciele zegarków Huawei Watch GT5 otrzymają 3 miesiące subskrypcji Huawei Health+ za darmo. Huawei oferuje także możliwość dokupienia taniej w zestawie: dodatkowych pasków za 69 zł, opaski HUAWEI Band 9 za 179 zł oraz wagi HUAWEI Scale 3 za 109 zł. Ponadto na Huawei.pl można przedłużyć o rok gwarancję na zegarek ze zniżką -60%. Zakupy można rozłożyć na 20 rat RRSO 0%.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza

Źródło tekstu: własne