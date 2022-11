Huawei coraz pewniej. Będą znowu dwa flagowce

Huawei wróci do strategii dwóch flagowców. Już w przyszłym roku zobaczymy zarówno Huaweia P60, jak i Huaweia Mate 60. Pojawi się też nowa wersja HarmonyOS.

Huawei ostatnio miał sporo problemów, których źródło było jedno i to samo. Chodzi oczywiście o sankcje USA, których oficjalny powód związany jest ze szpiegowaniem. Czy to prawda? Cóż, całkowicie odwrotnie twierdził na przykład brytyjski minister Vincent Cable. Czy wierzymy Huaweiowi czy Amerykanom to kwestia drugorzędna, liczy się skutek sankcji.

Huawei będzie wydawać tak jak kiedyś

Jest on taki, że Huawei ma problem na przykład z zapewnieniem odpowiednich układów czy musiał rozwijać własny HarmonyOS. Chińska marka musiała też wycofać się ze swojej poprzedniej strategii dwóch flagowców. W pierwszej połowie pojawiał się zwykle model P, a w drugiej połowie Mate. Pierwszy skupiał się na fotografii, a drugi na ogólnej wydajności.

Już w 2023 Huawei wróci do strategii dwóch flagowców. Wtedy też zobaczymy kolejne odsłony systemu operacyjnego HarmonyOS. Huawei P60 będzie miał HarmonyOS 3.1, natomiast Huawei Mate 60 będzie miał HarmonyOS 4. Właśnie w drugiej połowie przyszłego roku pojawi się bowiem kolejna wersja systemu operacyjnego Huaweia.

