HMD i Xplora wypuszczą nieuzależniający smartfon

HMD, podobno największy producent smartfonów w Europie, nawiązał strategiczne partnerstwo z Xplora, z podobno wiodącym dostawcą smartwatchów dla dzieci. Ma wyjść z tego smartfon, który nie będzie uzależniał.

HMD to ta firma od marki Nokia

HMD jest obecnie posiadaczem licencji na markę Nokia dla urządzeń z segmentu konsumenckiego. Firma legitymuje się jako europejska, ale w praktyce ma ścisłe powiązania z chińskim Foxconnem i to właśnie Foxconn wraz z HMD licencjonują markę, a nie sami Finowie. Pomijając jednak kwestię europejskości lub nie, HMD ruszyło z ciekawym projektem.

Na początku roku HMD uruchomił inicjatywę Better Phone, za sprawą której chce dostarczać lepsze produkty dla dzieci, przygotowane we współpracy z samymi rodzicami. Teraz do inicjatywy dołączyła firma Xplora, podobno lider w branży zegarków dla dzieci, o którym jednak mało kto słyszał. Razem firmy chcą stworzyć telefon dla dzieci, stojący gdzieś pomiędzy prostymi telefonami HMD a smartfonami, który nie wywoływałby uzależnień u najmłodszych.

Zobacz: HMD Fusion to nowy pomysł na modułowy smartfon. Znamy szczegóły

Ma być on realną alternatywą dla smartfonów i poniekąd rozwinięciem funkcji Detox, którą HMD wprowadził w tym roku do telefonów Skyline i Fusion. Co ciekawe, wspomniane modele trafiły na rynek bez logotypu Nokia na obudowie, tylko właśnie jako HMD i można je już kupić w Polsce.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: HMD

Źródło tekstu: HMD, wł