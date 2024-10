Google Pixel 9a będzie większy i mocniejszy, ale wciąż w świetnej cenie

Google Pixel 9a zapowiada się na godnego reprezentanta popularnej serii smartfonów. Choć zachowuje cenę poprzednika, oferuje szereg ulepszeń, w tym większy ekran, pojemniejszą baterię i odświeżony design. Premiera planowana jest na marzec 2025 roku, czyli dwa miesiące wcześniej niż zazwyczaj.

Większy ekran, większa bateria

Google Pixel 9a ma mieć taki sam rozmiar ekranu, jak Pixel 9 i Pixel 9 Pro, ale jest fizycznie większy od obu tych urządzeń. Oznacza to, że ramki wokół ekranu będą nadal dość szerokie. Według nieoficjalnych doniesień, nadchodzący smartfon będzie zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu do Pixela 9 i 9 Pro. To sugeruje, że Pixel 9a może okazać się mistrzem wytrzymałości wśród całej serii.

Ulepszenia i kompromisy

Niestety, szybkość ładowania pozostanie bez zmian. Pixel 9a zaoferuje ładowanie przewodowe 18 W i bezprzewodowe 7,5 W. Oznacza to, że pełne naładowanie zajmie więcej czasu niż w przypadku tegorocznych flagowych Pixeli.

Pixel 9a ma mieć 8 GB RAM-u, czyli tyle, co Pixel 8a, ale mniej niż Pixel 9 (12 GB).

Dostępność i cena

Google Pixel 9a ma zadebiutować w połowie marca 2025 roku w cenie od 499 dolarów (około 2000 zł). Z taką samą ceną debiutował Pixel 8a, który w Polsce kosztuje 2499 zł za wersję 8/128 GB i 2749 zł za wersję 8/256 GB.

