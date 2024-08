Garmin Fenix 8 bez tajemnic na wideo. Premiera tuż za rogiem

Sportowe smart zegarki z serii Garmin Fenix 8 już jutro będą miały swoją premierę. Podstawowy model z ekranem AMOLED został właśnie zaprezentowany na wideo.

Długo oczekiwana seria Garmin Fenix 8 będzie miała swoją premierę już jutro, 27 sierpnia, o godzinie 13:00 naszego czasu. Producent potwierdził już datę wydarzenia, w sieci jest już coraz więcej zdjęć i renderów nowych zegarków. Fenix 8 został także uchwycony na wideo.

Nowość Garmina została zaprezentowana przez autora ukraińskiego serwisu Keddr, gdzie znalazła się seria zdjęć zegarka, a na Instagramie dodatkowo film z krótkim przeglądem modelu Fenix 8. Jest to edycja z ekranem AMOLED, co jest nowością w serii Fenix. Z najnowszych przecieków wynika, że ekrany MIP też będą dostępne jako jedna z opcji wyboru zegarków Fenix 8. Wyświetlacz MIP ma ponadto trafić do Garmin Enduro 3, a także całkiem nowego, tańszego modelu Garmin Fenix 8 E (lub Garmin Fenix E). A co z serią Garmin Epix, dotąd wyróżniającą się ekranami AMOLED? Nie będzie już kontynuowana.

Wiadomo na pewno, że Garmin Fenix 8 AMOLED będzie dostępny w wersjach 43 mm (ekran 1,3″), 47 mm (1,4″) i 51 mm (1,4″). Warianty z MIP dostępne będą tylko w rozmiarze 47 mm i 51 mm.

Wideo potwierdza, że zegarek zostanie wyposażony w czujnik Garmin Elevate 5, który powinien rozwiązać problemy z pomiarami, na jakie narzekali posiadacze wcześniejszych generacji. Cennym dodatkiem jest obecność mikrofonu i głośnika, dzięki czemu Garmin Fenix 8 pozwoli na prowadzenie rozmów głosowych poprzez sparowany smartfon, a także wydawanie poleceń głosowych i uruchamianie w ten sposób różnych funkcji zegarka. Wśród nowości są też tryby nurkowanie i nurkowanie z maską.

Ceny nie będą niskie. Podstawowy Garmin Fenix 8 ma kosztować 1099 euro (4700 zł), wariant 51 mm oznaczać ma wydatek 1199 euro (ponad 5100 zł). Tyle samo trzeba będzie dać za Garmin Enduro 3 (51 mm), natomiast budżetowy Garmin Fenix 8 E będzie dostępny za 799 euro (3400 zł).

Źródło zdjęć: Keddr

Źródło tekstu: Keddr, X