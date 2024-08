Garmin Fenix 8 Solar Edition na pierwszych zdjęciach

Roland Quandt z WinFuture opublikował pierwsze zdjęcia nadchodzącego smartwatcha Garmin Fenix 8 Solar Edition. Zegarek będzie dostępny w wariantach 47 i 51 mm.

Wbrew poprzednim plotkom o mniejszym wariancie 43 mm, nowość Garmina będzie dostępna w słusznych rozmiarów wariantach 47 i 51 mm. Z tyłu koperty umieszczono czujnik tętna Elevate 5 o większej skuteczności pomiarów niż w poprzedniku, a zastosowane uszczelnienia zapewniają wodoszczelność do 10 ATM, co czyni sprzęt odpowiednim do pływania i rekreacyjnego nurkowania na głębokości do 40 m.

Zegarek będzie dostępny w 3 wariantach kolorystycznych. Większy model 51 mm ma ciemnoszarą kopertę ze stali nierdzewnej z czerwonym akcentem i czarnym paskiem. Natomiast zegarek w rozmiarze 47 mm kupimy w opcji z jasną tytanową kopertą i jaskrawożółtym paskiem oraz z ciemną tytanową kopertą i czarnym paskiem.

Chyba najciekawszą funkcją jest jednak wbudowana latarka, która nie korzysta z wyświetlacza, tylko na jej potrzeby producent przewidział dodatkowy pasek ledów. Nowe Garminy prawdopodobnie będą miały swoją premierę podczas targów IFA w Berlnie, które rozpoczynają się 6 września.

Zobacz: Widziałam Galaxy Watch Ultra. Ten smartwatch to absolutna petarda

Zobacz: Xiaomi Watch S3 – test. Solidny zegarek w rewelacyjnej cenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: WinFuture

Źródło tekstu: WinFuture, oprac. wł