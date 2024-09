Galaxy Tab S10. Nikt nie prosił, ale Samsung dał specjalny przycisk

Premiera Samsung Galaxy Tab S10 odbędzie się prawdopodobnie za kilka miesięcy. Pełna specyfikacja nie jest jeszcze znana, ale ostatnio pojawiły się informacje świadczące o tym, że klawiatura do tabletu otrzyma specjalny przycisk do sztucznej inteligencji.

Informacje o tej nowince ujawnił niemiecki portal WinFuture, który powoływał się na "źródła związane z Samsungiem". Wydaje się więc, że Samsung chce pójść w ślady Microsoftu, który również wprowadził nowy przycisk do AI na klawiaturze dla komputerów z Windows 11, w tym tzw. Copilot+ PC.

Przycisk do sztucznej inteligencji ma pojawić się na klawiaturach Bluetooth oraz etui z klapką (folio case) do Samsung Galaxy Tab S10 oraz Tab S10 Ultra.

Spekuluje się, że klawisz ten będzie miał logo Galaxy AI, aczkolwiek nie wiadomo gdzie dokładnie znajdzie się on na klawiaturze. WinFuture wykonało przykładową wizualizację (obrazek poniżej) klawiatury, w której przycisk znalazł się na prawo od spacji, zastępując przycisk do zmiany języka. W tym przypadku położenie klawisza byłoby takie samo jak w przypadku przycisku Copilot na nowych klawiaturach do PC.

Jeśli chodzi o funkcjonalność, nie wiadomo dokładnie, jakie czynności wywołamy tym nowym klawiszem, ale prawdopodobnie wywoła on chatbota Galaxy AI, który ma odpowiadać na pytania, pomagać w nawigacji itp.

Źródło zdjęć: Samsung/YouTube

Źródło tekstu: WinFuture, Android Authority, opr. wł.