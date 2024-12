Chcesz kupić te iPhone'y? Pospiesz się, wkrótce znikną ze sklepów

Apple zaprzestanie sprzedaży dwóch modeli iPhone'ów. To wynik dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie uniwersalnych gniazd ładowania.

iPhone SE, iPhone 14 i iPhone 14 Plus z Lightning na wylocie

Trzy modele smartfonów Apple: iPhone SE, iPhone 14 i iPhone 14 Plus, które posiadają gniazdo Lightning, będą sprzedawane tylko do końca 2024 r. To dlatego, że w styczniu 2025 wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca uniwersalnych gniazd ładowania, która wymaga od producentów elektroniki używania gniazd USB-C w sprzedawanych produktach.

Apple mogło wydać nowe wersje iPhone SE, iPhone 14 i 14 Plus, ale zamiast tego po prostu wycofa te modele ze sprzedaży, kończąc cykl życia tych produktów przedwcześnie o rok (wg dotychczasowych nawyków Apple, byłyby one w sprzedaży do momentu wydania iPhone 17 pod koniec 2025 r.).

Są jednak dobre wieści dla osób chcących zakupić iPhone SE, gdyż nowa, czwarta generacja tego smartfona ma wejść do sprzedaży wiosną 2025 r.

Apple będzie mogło sprzedawać iPhone SE z Lightning oraz iPhone 14 i 14 Plus poza Unią Europejską, a te smartfony orientacyjnie będą sprzedawane do końca 2025 r. i wtedy oficjalnie pożegnamy się z portem Lightning w iPhone'ach na dobre.

Źródło zdjęć: Mr. Mikla / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Mac