Baseus Bipow 2 – powerbank z kablem, który przetrwa wszystko

Baseus Bipow 2 to nowy powerbank tej marki, który wyróżnia się wbudowanym kablem USB-C o wysokiej wytrzymałości. Producent zapewnia, że przeszedł on 5000 testów zginania i odrywania, pozostając w pełni sprawnym. Może to więc być idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie wygodę i niezawodność.

Na polski rynek trafił powerbank Baseus Bipow 2. Największą innowacją w w tym urządzeniu jest zintegrowany kabel USB-C, który wyróżnia się bardzo dużą trwałością. Producent przeprowadził testy w laboratorium w Shenzen, obejmujące między innymi 5000 prób zginania oraz ciągnięcia kabla. Efekt? Kabel pozostał w pełni sprawny, a jego wytrzymałość pozwala nawet na wykorzystanie go jako uchwytu do przenoszenia urządzenia.

Dodatkowym atutem jest możliwość użycia zintegrowanego kabla zarówno w trybie Input, jak i Output, co oznacza, że za jego pomocą możemy szybko naładować powerbank (z mocą do 18 W) lub inne urządzenia.

Wielozadaniowość i bezpieczeństwo

Baseus Bipow 2 wyposażono w dwa porty USB (USB-A i USB-C), dzięki czemu możliwe jest jednoczesne ładowanie nawet trzech urządzeń. Maksymalna moc ładowania to 20 W, jednak przy podłączeniu kilku sprzętów jest ona dzielona pomiędzy nie.

Urządzenie wspiera standard Power Delivery, co zapewnia szybkie ładowanie nowoczesnych smartfonów, tabletów czy słuchawek. Nad procesem ładowania czuwa specjalny chip ochronny, który zabezpiecza zarówno powerbank, jak i podłączone sprzęty przed przegrzaniem, przepięciami i innymi zagrożeniami.

Na pokładzie znajduje się także wyświetlacz LED, który informuje użytkownika o poziomie naładowania urządzenia.

Lekki i poręczny

Baseus Bipow 2 jest stosunkowo lekki, co czyni go świetnym wyborem na co dzień. Model o pojemności 10000 mAh waży 271 g, a większa wersja – 20000 mAh – to 460 g. Urządzenie łatwo zmieści się w plecaku, torbie czy nawet kieszeni.

Dostępność i cena

Powerbank Baseus Bipow 2 trafi do sprzedaży w Polsce z następującymi cenami:

119 zł za wariant 10000 mAh,

za wariant 10000 mAh, 139 zł za wariant 20000 mAh.

