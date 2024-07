Nowe iPhone'y z tym samym układem A18, ale i tak mogą się różnić

Wygląda na to, że wszystkie modele nowych iPhone'ów 16 będą wyposażone w układ z tej samej serii, czyli A18. Tym samym, w teorii, zaoferują zbliżoną wydajność.

Nicolas Alvarez przeanalizował kod Apple i doszedł do wniosku, że firma z Cupertino może szykować aż 5 modeli nowych iPhone'ów. Co więcej, mogą one korzystać z tego samego układu Apple A18, oferując tym samym identyczną albo co najmniej bardzo zbliżoną wydajność.

Nowe iPhone'y 16

Analiza kodu wykazała aż 5 oznaczeń dla nowych iPhone'ów:

17,1

17,2

17,3

17,4

17,5

Pierwszy numer sugeruje wykorzystanie tego samego układu we wszystkich modelach. Takie wnioski można wysunąć na podstawie wcześniejszych modeli. iPhone 15 i 15 Plus miały numer "15" z przodu, tak samo jako wersje 14 Pro z tym samym układem A16 Bionic. Z kolei iPhone 15 Pro i Pro Max oznaczone były kolejno jako 16,1 oraz 16,2, ponieważ miały chipset A17 Pro.

Wykorzystanie tego samego układu we wszystkich modelach pojawiło się już we wcześniejszych plotkach, co tylko uwiarygadnia dzisiejsze pogłoski. Nie oznacza to, że chipsety będą dokładnie takie same. Tańsze modele smartfonów mogą być wyposażone w jakiś sposób ograniczony układ A18, np. z mniejszą liczbą rdzeni GPU. Pomimo tego różnica w wydajności nie powinna być aż tak duża.

Wykorzystanie tego samego układu ma też sens ze względy na sztuczną inteligencję Apple Intelligence, która będzie wymagała większej mocy obliczeniowej. Firma z Cupertino na pewno będzie chciała wykorzystać AI we wszystkich swoich nowych modelach telefonów.

Źródło zdjęć: Karlis Dambrans / Shutterstock.com

Źródło tekstu: MacRumors