iPhone 16 Pro będzie wyjątkowy. Tego w żadnym telefonie jeszcze nie było

Apple iPhone 16 Pro ma być urządzeniem wyjątkowym. Jeden z jego elementów będzie wyróżniał się na tle konkurencji.

Już za chwilę odbędzie się konferencja Apple, na której firma z Cupertino zaprezentuje nowe modele iPhone'ów. Jednym z nich będzie iPhone 16 Pro, który ma być urządzeniem na swój sposób wyjątkowym. Telefon ma zaoferować najcieńsze w historii ramki wokół ekranu.

iPhone 16 Pro z wyjątkowo cienką ramką

Tegoroczne iPhone'y mają mieć większe ekrany od swoich poprzedników. Model 16 Pro ma być wyposażony w 6,3-calowy wyświetlacz zamiast 6,1-calowego w 15 Pro. Z kolei 16 Pro Max to już 6,9-calowy panel, gdzie 15 Pro Max oferował 6,7-calowy ekran. Firmie z Cupertino udało się to osiągnąć bez znaczącego zwiększania bryły samych telefonów, głównie dzięki rekordowo cienkim ramkom wokół wyświetlaczy.

Mark Gurman z Bloomberga donosi, że szczególnie wyjątkowy ma być pod tym względem iPhone 16 Pro. Z doniesień wynika, że ramka wokół ekranu będzie miała grubość zaledwie 1,33 mm. To aż o 33 proc. mniej niż w modelu poprzedniej generacji. Jednocześnie ma to być najcieńsza ramka w jakimkolwiek smartfonie. Warto przypomnieć, że już w zeszłym roku doszło w tej kwestii do sporej rewolucji, bowiem ramka została zmniejszona z 3,5 do 2 mm.

Apple udało się to osiągnąć dzięki rozwiązaniu o nazwie Border Reduction Structure (BRS). Technika ta wymaga między innymi zginania przewodów i obwodów w pobliżu krawędzi wyświetlacza. Podobno było to dość duże wyzwanie dla inżynierów, ale wszelkie problemy udało się rozwiązać przed rozpoczęciem masowej produkcji.

Apple zaprezentuje nowe iPhone'y już w najbliższy poniedziałek (9 września). Konferencja rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Źródło zdjęć: Lech Okoń

Źródło tekstu: wccftech