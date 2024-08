Apple iPhone 16 Pro w końcu z dobrą baterią i szybkim ładowaniem?

Do sieci trafiły właśnie przecieki dotyczące pojemności akumulatorów w nadchodzących iPhone'ach 16 Pro i 16 Pro Max. Czy będzie poprawa?

Apple iPhone 16 Pro i Pro Max z lepszą baterią

Chińskie źródła opublikowały na Weibo ciekawe informacje na temat flagowych iPhone'ów 16 Pro i 16 Pro Max, których premiery spodziewamy się we wrześniu. Wygląda na to, że czeka nas kolejne zwiększenie pojemności akumulatorów, w stosunku do 15-stek.

Akumulator Apple iPhone 16 Pro ma mieć typową pojemność na poziomie 3577 mAh, a to oznacza 9% wzrost względem poprzednika, Apple iPhone 15 Pro (3274 mAh). Z kolei Apple iPhone 16 Pro Max będzie miał akumulator o pojemności 4676 mAh, co oznacza wzrost pojemności o 5% w stosunku do Apple iPhone 15 Pro Max (4441 mAh).

Co warto podkreślić, iOS zdaje się mieć mniejszy apetyt na energię niż Android i choć pojemności u Apple'a są od zawsze mniejsze niż w tej samej wielkości telefonach z Androidem, to czasy pracy są porównywalne lub nawet wyższe niż w przypadku Androida. A przynajmniej były do czasu serii 14, bo Apple iPhone 15 Pro i Apple iPhone 15 Pro Max zaoferowały krótszy realny czas pracy od swoich poprzedników. Co więcej, szybciej akumulatory tracą też swoją żywotność, o czym piszemy w naszej długoterminowej recenzji Apple iPhone 15 Pro Max.

Jeszcze ciekawej wygląda temat ładowania

Apple nigdy nie był demonem szybkości, gdy chodzi o czas ładowania telefonów. 27 W dla ładowania przewodowego i 15 W dla ładowania bezprzewodowego to wartości daleko w tyle za produktami konkurencji. Wolniejsze ładowanie sprzyja dłuższej żywotności akumulatorów, ale skoro w tej dziedzinie też nie poszło w 15-stkach, to można powiedzieć, że Apple wyłożył się na całej szerokości.

Zdaniem chińskich źródeł ładowanie przewodowe ma osiągnąć w tym roku 40 W, a bezprzewodowe 20 W. Co ciekawe, dotyczyć ma to obu modeli — zarówno Pro, jak i Pro Max. Do tej pory mniejsze iPhone'y, ale też np. Samsungi Galsy S, oferowały wolniejsze ładowanie niż ich więksi bracia.

