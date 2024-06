Amazfit zapowiada aktualizacje zegarków. Zobacz, co dostaniesz nowego

Marka Amazfit zapowiada kolejną wielką aktualizację swoich zegarków. Nowe funkcje otrzymają użytkownicy trzech sportowych modeli.

Amazfit przygotował nowe funkcje dla użytkowników sportowych serii: Amazfit Cheetah, Amazfit Falcon i Amazfit T-Rex Ultra. Osobne aktualizacje trafią do Amazfit Balance i Amazfit Active. Wśród nowych rozwiązań m.in. monitoring HRV, możliwość wyświetlania danych w trybie nocnym, mapy prezentujące ukształtowanie terenu oraz pomiar regeneracji fizycznej i psychicznej.

Już w czerwcu aktualizacja dla zegarków Amazfit

Nowa aktualizacja, już piątą w tym roku, została zaplanowana na czerwiec. Jak wcześniejsze wprowadzi kilka nowych rozwiązań i korzyści dla końcowych użytkowników:

w aplikacji Zepp pojawią się konturowe mapy przedstawiające ukształtowanie terenu. Mapy będzie można pobrać na smartwatch ,

przedstawiające ukształtowanie terenu. Mapy będzie można , wprowadzenie powiadomień nawigacyjnych , które będą sygnalizować na ekranie zegarka konieczność np. skrętu w lewo albo w prawo,

, które będą sygnalizować na ekranie zegarka konieczność np. skrętu w lewo albo w prawo, możliwość sparowania z zewnętrznym prędkościomierzem jazdy na rowerze,

na rowerze, wprowadzenie trybów Night Shift oraz Red Flashlight , które umożliwiają wyświetlanie danych na ekranie zegarka w kolorze zielonym, czerwonym albo pomarańczowym, co mniej podrażnia oczy,

, które umożliwiają wyświetlanie danych na ekranie zegarka w kolorze zielonym, czerwonym albo pomarańczowym, co mniej podrażnia oczy, monitoring zmienności rytmu zatokowego, czyli Heart Rate Variability (HRV).

Ostatnia z wymienionych funkcji umożliwia dodatkowy wgląd w organizm i dostosowanie treningów do poziomu zmęczenia – jeśli HRV jest wysokie, a więc czas między uderzeniami serca jest dłuższy, organizm jest wypoczęty i gotowy do trudniejszych, bardziej wymagających treningów. Wcześniej rozwiązanie to wprowadzono w Amazfit Balance.

Dwa zegarki otrzymają funkcję Readiness

Amazfit zapowiada jeszcze jedną nowość, czyli Readiness. Funkcja ta, teraz dostępna tylko w Amazfit Balance i Amazfit Active, umożliwia pomiar regeneracji fizycznej i psychicznej. Docelowo będzie zintegrowana także z Zepp Coach, trenerem AI, który tworzy spersonalizowane plany treningowe.

Połączenie obu tych funkcji umożliwi efektywniejsze planowanie treningów. Jeśli przykładowo wynik Readiness okaże się niski, Zepp Coach zasugeruje aktualizację tygodniowego planu i zmniejszenie obciążeń treningowych.

