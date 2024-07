Wiceprezes Apple używa słuchawek za 400 zł

Z jakiego sprzętu korzysta starszy wiceprezes Apple ds. usług? Większość was nie zdziwi... ale te słuchawki.

Eddy Cue, starszy wiceprezes Apple ds. usług, rzadko udziela wywiadów w porównaniu z innymi członkami kierownictwa firmy. W tym tygodniu jednak pojawił się na kanale YouTube SuperSaf, gdzie rozmawiał z Safwanem AhmedMia o różnych usługach Apple, swoich ulubionych produktach i wspomnieniach związanych z firmą.

W wywiadzie Cue wymienił urządzenia Apple, których używa na co dzień. Jego wybory raczej nie zaskakują: iPhone 15 Pro Max, 13-calowy iPad Pro, 15-calowy MacBook Air, Mac Studio... Słowem, crème de la crème portfolio amerykańskiej firmy. Jak dodał, najczęściej korzysta z 13-calowego iPada Pro, podobnie jak CEO Apple, Tim Cook.

A do tego słuchawki za 400 zł

Na liście urządzeń znalazła się jedna niespodzianka w postaci słuchawek Beats Solo Buds, które kosztują 79 dolarów, a w Polsce około 400 zł. To z ich pomocą zanurza się w brzmieniach Apple Music, bo jak szeroko wypunktował, Spotify jest słabszy.

Żeby była jasność, Beats by Dr. Dre to marka należąca do firmy Apple od 2014 roku, więc jakiegoś zamachu na jedyną słuszną markę nie ma. Słuchawki Beats mają przy tym aktualnie wszystkie udogodnienia znane z droższych Apple AirPods, takie jak automatyczne przełączanie między urządzeniami firmy, zrealizowane najlepiej na rynku.

Słuchawki przy tym mają o wiele bardziej sportowy charakter i uciekają od trącającej nudą białej stylistyki AirPodsów.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: 9TO5MAC, oprac. wł