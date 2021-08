Sklep Play i 24 szkodliwe aplikacje na Androida. Policja alarmuje

W Sklepie Play zidentyfikowano aż 24 szkodliwe aplikacje, które mogą służyć do wykradania danych bankowych na terenie całej Europy – bije na alarm belgijska policja.

Malware w Sklepie Play od lat już nikogo dziwić nie powinien, ale tym razem sprawa wygląda naprawdę poważnie. Na tyle, że oficjalne ostrzeżenie zdecydowała się wydać już nawet policja w Belgii. Powołując się na raporty firm Quick Heat Security Labs oraz Zscaler, wskazano listę 24 aplikacji z marketu Google’a, których instalacja może narazić użytkownika na utratę pieniędzy.

Po pierwsze, są to: Auxiliary Message, Element Scanner, Fast Magic SMS, Free CamScanner, Go Messages, Super Message, Super SMS oraz Travel Wallpapers. Po drugie zaś – Private SMS, Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF, Style Photo Collage, Talent Photo Editor - Blur focus, Paper Doc Scanner, All Good PDF Scanner, Care Message, Part Message, Blue Scanner, Direct Messenger, One Sentence Translator - Multifunctional Translator, Mint Leaf Message - Your Private Message, Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons, Tangram App Lock, Desire Translate i Meticulous Scanner.

Tylko, skąd ten podział? – zapytacie. Jak ustalono, apki obydwu wymienionych grup różnią się od siebie rodzajem zagrożenia. Zestaw numer jeden zawiera niesławnego trojana Joker, który przechwytując sesję użytkownika, potrafi samodzielnie wykupić płatną subskrypcję. Z kolei pod numerem dwa tkwi typowy malware bankowy, przeznaczony do bardziej bezpośrednich ataków na konta.

Niezależnie od modus operandi, jedno jest pewne: żadnej z wyżej wymienionych aplikacji nie chcesz mieć w swoim telefonie czy tablecie. Jeśli z jakiegoś powodu tak się stało, redakcja zaleca natychmiastową deinstalację, a dodatkowo warto jeszcze wyczyścić pamięć cache.

Źródło zdjęć: Unsplash (Tomasz Zagórski)

Źródło tekstu: Portal of the Belgian Police, oprac. własne