CSIRT KNF apeluje: pilnie zapisz ten numer w telefonie

Czy mówi ci coś numer 8080? Warto, go zapisać dla wygody w telefonie. Ty też możesz utrudnić wyłudzanie pieniędzy oraz wpłynąć na to, że cyberataków będzie w przyszłości mniej.

CSIRT KNF chce jeszcze bardziej zadbać o nasze bezpieczeństwo i ma prośbę

CSIRT KNF zawsze ostrzega przed fałszywymi SMS-ami. Aby ostrzeżenia były jak najbardziej skuteczne i trafiały do jak najszerszego grona odbiorców, instytucja prosi o pomoc obywateli. Dzięki zgłoszeniom prób ataków, łatwiej będzie utworzyć listę ostrzeżeń oraz odgórnego blokowania podobnych fałszywych wiadomości.

Cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości SMS, podszywając się pod znane banki, firmy czy instytucje. Zachowajcie czujność i pamiętajcie, że podejrzane SMS-y można zgłosić, przesyłając je bezpłatnie na numer 8080.



Numer 8080 - czy na pewno go znasz?

CSIRT KNF przypomina - istnieje numer 8080, na który można przesyłać podejrzane wiadomości SMS. To nic innego, jak krótkie komunikaty, zawierające skróty linków. Nadawcy mają coraz większą wyobraźnię i podszywają się już nie tylko pod policjantów, wnuczka, prokuratora, ale także pod instytucje finansowe, na czele z bankami. Pod różnymi pretekstami proszą o aktualizację danych i robią co mogą, aby nakłonić ofiarę do kliknięcia w link. Najczęściej linki prowadzą do fałszywych formularzy, które zbierają nasze dane.

Numer 8080 warto zapisać w liście swoich kontaktów w telefonie. Wystarczy przekazać podejrzany SMS, a jego treść zostanie uwzględniona podczas tworzenia wzorców do zablokowania w przyszłości.

