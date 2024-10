Kliknąłeś w tę reklamę? Możesz stracić pieniądze

Kuszą szybkim zyskiem, a kradną oszczędności. CSIRT KNF ostrzega przed niebezpiecznymi reklamami na Facebooku, w których cyberprzestępcy podszywają się pod YouTube, oferując łatwy i szybki zarobek. Nie daj się okraść!

CSIRT KNF ostrzega przed niebezpiecznymi reklamami fałszywych inwestycji, które pojawiają się na Facebooku. Cyberprzestępcy podszywają się pod serwis YouTube, oferując szybkie zyski, co przyciąga uwagę nieostrożnych użytkowników. Reklamy te kierują do fałszywych stron, gdzie wymagana jest rejestracja. W kolejnym etapie oszustwa dochodzi do kontaktu z ofiarami, podczas którego przestępcy próbują nakłonić je do zainwestowania swoich oszczędności.

Niestety, tego rodzaju proceder jest coraz bardziej powszechny, a metody wykorzystywane przez oszustów stają się coraz bardziej zaawansowane. Zwykle stosują oni techniki socjotechniczne, które mają na celu zdobycie zaufania ofiar, sugerując, że inwestycja jest szybka, prosta i przede wszystkim bezpieczna. Użytkownicy są kuszeni wizją szybkiego zarobku, a także fałszywymi obietnicami gwarantowanych zysków, które mogą sięgać nawet tysięcy złotych w krótkim czasie, jak sugeruje treść reklamy widocznej na załączonej grafice.

Po wstępnym zarejestrowaniu się, ofiary są często kontaktowane telefonicznie lub mailowo, a cyberprzestępcy próbują zdobyć więcej informacji oraz nakłonić do dokonania przelewu na wskazane konto, rzekomo związane z inwestycją. W rzeczywistości takie transakcje kończą się utratą środków, a pieniądze trafiają w ręce oszustów.

Aby uniknąć takich pułapek, kluczowe jest zachowanie ostrożności, szczególnie przy korzystaniu z mediów społecznościowych. Należy zwracać uwagę na nietypowe oferty inwestycyjne, unikać klikania w podejrzane reklamy oraz dokładnie sprawdzać autentyczność platform, które promują szybkie zyski. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub odpowiednimi służbami.

Pamiętaj, że oszuści wciąż udoskonalają swoje metody, dlatego niezwykle istotne jest, aby być czujnym i nie dać się złapać na fałszywe obietnice szybkiego zysku.

Źródło zdjęć: Shutterstock, CSIRT KNF / X

Źródło tekstu: CSIRT KNF / X