TikTok usuwa konta osób poniżej 13 roku życia po "Coma Challenge"

W mediach społecznościowych powstawały najdziwniejsze inicjatywy. Niektóre miały co prawda szczytne założenie, że ich wykonanie i tak pozostawiało wiele do życzenia. W podobny scenariusz wpisują się poszczególne internetowe wyzwania, jak np. Hot 16 Challenge 2 czy Ice Bucket Challenge. Swego czasu na TikToku pojawił się... Coma Challenge. Nazwa nie bez powodu kojarzy się ze śpiączką. Jedna dziesięcioletnia Włoszka niestety zakończyła zabawę tragicznie - polegała ona na ściśnięciu szyi paskiem i sprawdzeniu ile się wytrzyma bez oddechu. Dziewczynka umarła.

Włochy nakazały TikTokowi usunąć konta wszystkich osób poniżej 13 roku życia od lutego do kwietnia włoscy użytkownicy musieli powiadomić TikToka o swoim wieku. Prawie pół miliona osób poniżej 13 roku życia straciło swoje konta. Czy jest to jednak tylko sprawa TikToka? Niestety nie. Niepilnowane dzieci, które nie do końca zdają sobie sprawy z możliwych konsekwencji nie działają wyłącznie na TikToku. Dalej będą miały Facebooka czy komunikatory. Sztuczne oficjalne ograniczenie mówiące o wieku minimalnym potrzebnym do założenia konta niestety działa równie skutecznie co pytanie o wiek przed wejściem na stronę dla dorosłych.

